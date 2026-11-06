Весела Лечева се срещна с президента на ПСЖ

Председателят на БОК Весела Лечева, която е и председател на Българския стрелкови съюз, се срещна с президента на Пари Сен Жармен - Насер бин Ал-Хелаифи. Лечева вече е в Доха, където се провеждат две световни първенства – по стрлелба и по падел. Днес тя изгледа мачове от състезанията по падел в компанията на Ал-Хелаифи, който е и министър в правителството на Катар. Президентът на ПСЖ е бил професионален тенисист. Наградният фонд на световното първенство по падел е рекордните 1,2 милона долара.

„Имах удоволствието да гледам мачовете от Световното първенство по падел и да разговарям с Насер бин Ал-Хелаифи. В България този спорт също трупа бързо популярност и съм убедена, че има добро бъдеще. В разговора помежду ни разговаряхме както за това, така и за амбициите на Катар да е домакин на Олимпийски игри“, каза Лечева.

Като председател на БСС тя се надява националните ни състезатели да покажат своите истински възможности в следващите дни след колебливото начало в първите дни на Световното първенство по спортна стрелба.