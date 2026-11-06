Новини
Спорт »
Други спортове »
Весела Лечева се срещна с президента на ПСЖ

Весела Лечева се срещна с президента на ПСЖ

6 Ноември, 2026 21:41 378 0

  • бок-
  • весела лечева-
  • българския стрелкови съюз-
  • пари сен жармен-
  • насер бин ал-хелаифи-
  • лечева-
  • доха-
  • падел-
  • псж

Двамата изгледаха мачове по падел

Весела Лечева се срещна с президента на ПСЖ - 1
Снимка: БОК
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Председателят на БОК Весела Лечева, която е и председател на Българския стрелкови съюз, се срещна с президента на Пари Сен Жармен - Насер бин Ал-Хелаифи. Лечева вече е в Доха, където се провеждат две световни първенства – по стрлелба и по падел. Днес тя изгледа мачове от състезанията по падел в компанията на Ал-Хелаифи, който е и министър в правителството на Катар. Президентът на ПСЖ е бил професионален тенисист. Наградният фонд на световното първенство по падел е рекордните 1,2 милона долара.

„Имах удоволствието да гледам мачовете от Световното първенство по падел и да разговарям с Насер бин Ал-Хелаифи. В България този спорт също трупа бързо популярност и съм убедена, че има добро бъдеще. В разговора помежду ни разговаряхме както за това, така и за амбициите на Катар да е домакин на Олимпийски игри“, каза Лечева.

Като председател на БСС тя се надява националните ни състезатели да покажат своите истински възможности в следващите дни след колебливото начало в първите дни на Световното първенство по спортна стрелба.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове