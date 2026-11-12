Румънки се състезаваха в турнир по пляскане на дупета - ВИДЕО

Беатрис Албу спечели необичаен турнир по пляскане на дупета, организиран по време на галавечерта RXF 6 в Румъния. Надпреварата беше част от програмата на RXF – верига по смесени бойни изкуства, позната с английското наименование Real Xtreme Fighting.

В състезанието участваха жени по бански, които се изправяха една срещу друга във формат, известен като booty slap. Участничките се редуваха да нанасят удари с отворена длан по задните части на съперничката си, а победителката се определяше според ефекта от ударите.

Видеото от надпреварата показа отделните двубои и привлече внимание сред публиката в Румъния. Победата на Албу беше посочена като крайния резултат от турнира, без да бъдат публикувани подробности за броя на участничките или точната схема на състезанието.

Нестандартната проява не остана без негативни реакции. Според Dsport подобни надпревари срещат недоволство от феминистки организации и други защитници на правата на жените.

RXF продължава да съчетава бойни спортове с атрактивни събития, предназначени да привличат публика извън традиционните двубои. В случая с RXF 6 именно турнирът по пляскане на дупета се превърна в един от най-коментираните моменти от галавечерта.

Източник: dsport.bg