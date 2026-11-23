Уотфорд води напреднали преговори с румънския треньор Едуард Йорданеску, който е фаворит за нов старши треньор на клуба от Чемпиъншип. Това съобщи трансферният журналист Фабрицио Романо, като информацията бе цитирана от The72 и Watford Observer.

Йорданеску може да поеме отбора непосредствено преди домакинството срещу Блекбърн Роувърс на 25 ноември. До момента Уотфорд не е потвърдил официално назначението, а разговорите продължават с цел постигане на окончателно споразумение.

Дионизи беше освободен след загуба с 0:4

Уотфорд се раздели с Алесио Дионизи на 22 ноември, ден след поражението с 0:4 от Шефилд Юнайтед. Италианецът беше назначен през лятото и води тима в 18 мача.

Решението дойде след серия от само три победи в последните 13 срещи. След 16 изиграни кръга Уотфорд заема 21-во място в класирането с 15 точки, на четири точки над зоната на изпадащите.

„Процесът по намиране на заместник вече започна и се надяваме скоро да можем да обявим решение“, заяви спортният директор на Уотфорд Люк Даулинг.

По-ранни публикации сочеха, че клубът е установил контакт с Йорданеску още преди освобождаването на Дионизи. След раздялата с италианеца преговорите са напреднали, а румънецът се е превърнал в предпочитания кандидат.

Опитът на Йорданеску

Едуард Йорданеску е на 48 години и е роден в Букурещ. Той води националния отбор на Румъния между 2022 и 2024 г., като го класира за Евро 2024. На турнира румънците спечелиха групата си и достигнаха до осминафиналите.

На клубно ниво Йорданеску е работил основно в Румъния, а също така е бил треньор на ЦСКА София и Легия Варшава. Последният му клубен ангажимент беше в Полша, където престоят му приключи през октомври 2025 г.

Ако бъде назначен, Йорданеску ще направи първия си опит като треньор в английския футбол. Пред него ще стои задачата да стабилизира Уотфорд в долната част на класирането, като първата възможност ще бъде мачът с Блекбърн на „Викъридж Роуд“.

Източници: the72.co.uk, uk.sports.yahoo.com, fotbollskanalen.se