България с нов световен шампион по канадска борба! Димитър Ангелов триумфира в Индия

Димитър Ангелов донесе световна титла на България от първенството по канадска борба за юноши, което се провежда в индийската столица Ню Делхи. Родният състезател спечели златния медал в категория до 70 килограма на дясна ръка, след като надделя над представител на Румъния във финалната схватка.

Това е поредното голямо постижение за българския отбор на международната сцена. 47-ото световно първенство по канадска борба, заедно с 28-ото световно първенство за хора с увреждания, продължава до 7 ноември.

Родните състезатели демонстрират отлична форма и през последните месеци. На Европейското първенство в Будапеща българският тим завоюва общо 26 медала, а сега към успехите на страната ни се добави и световната титла на Димитър Ангелов.