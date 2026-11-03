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България с нов световен шампион по канадска борба! Димитър Ангелов триумфира в Индия

България с нов световен шампион по канадска борба! Димитър Ангелов триумфира в Индия

3 Ноември, 2026 19:36 656 1

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Родният състезател спечели златния медал в категория до 70 килограма

България с нов световен шампион по канадска борба! Димитър Ангелов триумфира в Индия - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Димитър Ангелов донесе световна титла на България от първенството по канадска борба за юноши, което се провежда в индийската столица Ню Делхи. Родният състезател спечели златния медал в категория до 70 килограма на дясна ръка, след като надделя над представител на Румъния във финалната схватка.

Това е поредното голямо постижение за българския отбор на международната сцена. 47-ото световно първенство по канадска борба, заедно с 28-ото световно първенство за хора с увреждания, продължава до 7 ноември.

Родните състезатели демонстрират отлична форма и през последните месеци. На Европейското първенство в Будапеща българският тим завоюва общо 26 медала, а сега към успехите на страната ни се добави и световната титла на Димитър Ангелов.


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  • 1 На снимката са с леви ръце.

    2 0 Отговор
    Моля оправете проблема.

    19:37 03.11.2026

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