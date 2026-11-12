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Усман Нурмагомедов предизвика бой в хотел
  Тема: Известни личности

Усман Нурмагомедов предизвика бой в хотел

12 Ноември, 2026 11:01 1 042 8

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  • илия топурия

Конфликтът между двата лагера избухна в хотел преди участие на Умар Нурмагомедов. Илия Топурия твърди, че Усман и други участници са били задържани

Усман Нурмагомедов предизвика бой в хотел - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Усман Нурмагомедов е ударил шампиона на UFC Мераб Двалишвили при конфликт в хотел, който е прераснал в сбиване между двата лагера. До инцидента се стигна след продължително напрежение между Нурмагомедови и Двалишвили.

Двалишвили е нарекъл по-големия брат на Усман – Умар Нурмагомедов, „разглезен“, преди да го победи в двубой за титлата в категория „петел“ през 2025 г. Умар трябва да се изправи срещу американеца Урайя Фейбър на събитие в събота.

Между екипите на Двалишвили и Нурмагомедови е имало и предишен конфликт преди събитие на RAF през юли. Ислам Махачев, който е близък приятел и тренировъчен партньор на братята Нурмагомедови, свърза новата свада с тогавашния инцидент.

„Защо мълчахте, когато Мераб удари дагестански борец без причина и накърни честта му? Мераб започна случилото се днес в родината си, като си позволи да удари гост и да обиди майка му“, написа Махачев.

Думите му са част от реакциите след разпространените кадри от сбиването. Те представят гледната точка на лагера на Нурмагомедови, докато подробностите около началото на конфликта не са изяснени публично.

Двукратният шампион на UFC Илия Топурия, който е приятел на Двалишвили, публикува видеозаписа в социалната мрежа X. Той заяви, че Усман Нурмагомедов и други участници в конфликта са били задържани.

„Какъв позор. Куп абсолютни страхливци“, написа Топурия.

Твърдението за задържането е на Топурия и в него не са посочени допълнителни подробности за действията на властите. От разпространената информация не става ясно дали са повдигнати обвинения или дали инцидентът ще има последствия за предстоящото участие на Умар Нурмагомедов.

Усман Нурмагомедов е свободен агент след последния си мач в PFL и е свързван с преминаване в UFC. Бойци често участват в събития на RAF, докато продължават кариерите си в по-големи организации.

Сред състезателите, появявали се наскоро в RAF, са Хамзат Чимаев, Арман Царукян и Колби Ковингтън. Предстоящият двубой на Умар Нурмагомедов с Урайя Фейбър ще се проведе на фона на новото напрежение между двата лагера.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 койдазнай

    5 0 Отговор
    Тия оня ден, Тръмп ги назначи в американското правителство!

    11:10 12.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 гореща машка

    2 0 Отговор
    любов

    11:11 12.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ямболски къун

    4 0 Отговор
    Ако бях там, с няколко шамара щях да го вразумя.

    11:13 12.11.2026

  • 7 ДЗОМБИ ЛЕНД💀

    3 0 Отговор
    ОТ ТОЗИ РЕГИОН НА ЗЕМЯТА
    ТОВА Е ПРЕПИТАНИЕТО НА..населението

    11:19 12.11.2026

  • 8 Леле - леле ! 🤔

    0 0 Отговор
    Люти страсти в категория "петел" !

    11:46 12.11.2026

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