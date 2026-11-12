Белгия обърна Турция в Лигата на нациите

Белгия победи Турция с 2:1 като гост в мач от Лига А на Лигата на нациите. Двубоят се игра на стадион „Гюрсел Акшел“ в Измир, а всички голове паднаха през първото полувреме.

Арда Гюлер даде преднина на Турция в 20-ата минута. Радостта на домакините обаче продължи само седем минути, преди Кевин Де Бройне да изравни за Белгия. В 30-ата минута Шарл де Кетеларе направи обрата пълен и гостите се оттеглиха на почивка с аванс от 2:1.

След почивката Турция опита да стигне до равенството, но Белгия запази преднината си до края.

С успеха белгийският отбор събра 9 точки в групата, докато Турция остана без спечелена точка след пет мача. Преди срещата Белгия вече имаше победа с 3:0 над същия съперник на 2 октомври.

Белгия ще приключи участието си в груповата фаза с домакинство на Италия на 15 ноември. В същия ден Турция ще гостува на Франция.