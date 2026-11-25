Манчестър Сити и Наполи завършиха 2:2 в мач от петия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Двубоят на „Етихад“ предложи четири гола след почивката, а домакините два пъти изоставаха в резултата, преди да избегнат загубата.

В центъра на вниманието беше Кевин Де Бройне. Белгийският халф започна като титуляр за Наполи и беше посрещнат с овации от публиката на Манчестър Сити, където прекара 10 години. С английския клуб той спечели шест титли във Висшата лига и една Шампионска лига.

Първото полувреме премина без голове, но след почивката резултатът се промени бързо. В 55-ата минута Расмус Хойлунд даде преднина на гостите от Неапол.

Манчестър Сити изравни в 67-ата минута чрез Аюб Буади. Попадението дойде след асистенция на Жереми Доку.

Наполи отново излезе напред в 76-ата минута, когато Ноа Ланг се разписа за 2:1. Домакините обаче стигнаха до точката четири минути преди края. Раян Шерки оформи крайното 2:2 в 86-ата минута.

„Опитахме се да натиснем, но не успяхме. Това не е достатъчно добро“, заяви капитанът на Манчестър Сити Ерлинг Холанд пред TNT Sports, цитиран от Sky Sports.

След равенството Манчестър Сити заема шестото място в общото класиране на основната фаза с 10 точки. Наполи е 27-и с 4 точки.

В края на мача Раян Шерки донесе точката за английския тим, след като гостите на два пъти успяха да поведат. Следващият двубой на Манчестър Сити е гостуване на Арсенал във Висшата лига.