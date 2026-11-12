Бразилската скейтборд звезда Летисия Буфони с профил в OnlyFans

Известната бразилска състезателка по скейтборд Летисия Буфони изненада и зарадва своите многобройни почитатели с ново предизвикателство извън спортните арени.

32-годишната участничка на Олимпийските игри в Токио 2020 официално се присъедини към популярната платформа OnlyFans. Въпреки естеството на сайта, сексапилната атлетка сподели, че за момента няма намерение да публикува разголени кадри, а ще заложи на ексклузивно съдържание, показващо нейния живот зад кулисите.

Блондинката, която от дълго време живее и тренира в Калифорния, е една от най-разпознаваемите фигури в екстремните спортове. Тя е 6-кратна златна медалистка от X Games и притежава множество световни рекорди на Гинес, сред които е и постижението за най-висок грайнд на скейтборд.