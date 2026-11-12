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Сексапилната Пейдж Спиранак отново очарова последователите си

Сексапилната Пейдж Спиранак отново очарова последователите си

12 Ноември, 2026 22:54 308 6

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Блондинката сподели нови кадри в Инстаграм

Сексапилната Пейдж Спиранак отново очарова последователите си - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Популярната инфлуенсърка и бивша състезателка по голф Пейдж Спиранак отново прикова вниманието на милионите си почитатели в социалните мрежи. Блондинката сподели нови кадри в своя профил в Инстаграм, на които демонстрира перфектно изваяното си тялоя.

Публикацията предизвика истински фурор и само за по-малко от час успя да събере десетки хиляди харесвания и хиляди коментари от нейните над четири милиона верни последователи.

Макар да не успя да изгради дългогодишна професионална кариера на голф игрищата, Спиранак категорично доказа, че няма конкуренция в дигиталното пространство и успешно се е утвърдила като една от най-разпознаваемите и харесвани спортни инфлуенсърки в света.



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