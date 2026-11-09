Новини
Спорт »
Други спортове »
Бившата сърфистка Емили Ратайковски блесна с изкушаваща визия на ново светско събитие

Бившата сърфистка Емили Ратайковски блесна с изкушаваща визия на ново светско събитие

9 Ноември, 2026 23:01 727 3

  • емили ратайковски-
  • мода-
  • светски събития-
  • социални мрежи-
  • лайфстайл

Тя се появи в дълга бяла рокля с изключително смели и изрязани елементи

Бившата сърфистка Емили Ратайковски блесна с изкушаваща визия на ново светско събитие - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Популярният модел и бивша сърфистка Емили Ратайковски отново привлече вниманието на милионите си последователи в социалните мрежи, споделяйки кадри от бляскаво светско събитие.

Тя се появи в дълга бяла рокля с изключително смели и изрязани елементи, които оставиха много малко на фантазията и подчертаха перфектните ѝ форми. Публикацията за броени часове събра хиляди харесвания, а в коментарната секция не спират да валят ласкави реакции и комплименти за изумителното ѝ тяло и безупречен стил.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    2 0 Отговор
    Е браво!!!
    Тука в която и кръчма да отидеш, ще видиш много по блеснали от нея!!!

    23:11 09.11.2026

  • 3 Сърфистка

    0 0 Отговор
    По цял ден сърфирала из Тик-тока...

    23:42 09.11.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове