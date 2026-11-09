Бившата сърфистка Емили Ратайковски блесна с изкушаваща визия на ново светско събитие

Популярният модел и бивша сърфистка Емили Ратайковски отново привлече вниманието на милионите си последователи в социалните мрежи, споделяйки кадри от бляскаво светско събитие.
Тя се появи в дълга бяла рокля с изключително смели и изрязани елементи, които оставиха много малко на фантазията и подчертаха перфектните ѝ форми. Публикацията за броени часове събра хиляди харесвания, а в коментарната секция не спират да валят ласкави реакции и комплименти за изумителното ѝ тяло и безупречен стил.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
Тука в която и кръчма да отидеш, ще видиш много по блеснали от нея!!!
23:11 09.11.2026
3 Сърфистка
23:42 09.11.2026