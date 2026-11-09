Бившата сърфистка Емили Ратайковски блесна с изкушаваща визия на ново светско събитие

Популярният модел и бивша сърфистка Емили Ратайковски отново привлече вниманието на милионите си последователи в социалните мрежи, споделяйки кадри от бляскаво светско събитие.

Тя се появи в дълга бяла рокля с изключително смели и изрязани елементи, които оставиха много малко на фантазията и подчертаха перфектните ѝ форми. Публикацията за броени часове събра хиляди харесвания, а в коментарната секция не спират да валят ласкави реакции и комплименти за изумителното ѝ тяло и безупречен стил.