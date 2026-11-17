Тайгър Уудс ще се завърне в турнирния голф на Hero World Challenge на Бахамите. Турнирът, на който американецът е домакин, започва на 3 декември в Олбани и ще събере 20 голфъри.

50-годишният Уудс не е участвал в турнир от PGA Tour, откакто пропусна ката на The Open през юли 2024 г. в Роял Трун. Завръщането му идва след период, белязан от тежки контузии, операция на гърба и правни проблеми.

Новината беше съобщена, след като Рики Фаулър и Гари Уудланд бяха добавени към състава. Сред останалите участници са световният номер едно Скоти Шефлър и Ксандър Шофеле. Първоначално бяха обявени 17 имена, като три места бяха оставени за специални покани от организаторите.

Носителят на 15 титли от Големия шлем претърпя разкъсване на ахилесово сухожилие и седма операция на гърба. През годината той беше арестуван по подозрение за шофиране под въздействие след катастрофа на остров Юпитър.

През септември Уудс не оспори обвиненията за безразсъдно шофиране и отказ да се подложи на законно изискан тест. Постигнатото споразумение с прокуратурата включва петгодишна забрана да шофира. След катастрофата голфърът прекара време в рехабилитационен център в Швейцария.

Въпреки това през последните месеци Уудс увеличи тренировките си и беше заснет да удря топки на Monterey Peninsula Country Club и Liberty National.

„Чувствам се по-добре, без съмнение. Тренирам доста. Ще бъда на Hero. Така или иначе ще съм там, така че ще се видим“, каза Уудс пред SiriusXM PGA Tour Radio.

Турнирът в Бахамите ще бъде първата възможност да се види дали физическото му състояние позволява участие в състезателен формат. Hero World Challenge е турнир с ограничено поле от 20 играчи, което означава, че Уудс няма да трябва да преминава през квалификационен кат.

След състезанието в Олбани Уудс може да се включи в PNC Championship в Орландо между 17 и 20 декември. В турнира той би могъл да играе заедно с тийнейджърския си син Чарли.

Друга възможност е завръщането му в TGL - виртуалната голф лига, чийто нов сезон започва на 27 декември. Уудс е включен в състава на своя отбор.

Така Hero World Challenge ще бъде първият реален тест за завръщането на Уудс след повече от две години извън турнирния голф.