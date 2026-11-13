Норвегия спира руски и беларуски спортисти от състезания в страната

Норвегия ще отказва достъп на руски и беларуски професионални спортисти и на придружаващия ги персонал, ако пристигат в страната за участие в състезания. Решението е на правителството в Осло и ще бъде приложено чрез имиграционните правила. Промените трябва да влязат в сила в кратък срок.

Министерството на правосъдието и обществената сигурност ще инструктира Норвежката дирекция по имиграция и Дирекцията на полицията да отказват влизане или да отстраняват професионални спортисти от Русия и Беларус, както и членове на техните екипи. Основанието ще бъде норвежкият Закон за имиграцията.

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„Руският елитен спорт има тесни връзки с руските власти и държавните структури. Затова правителството смята, че руското участие в международния спорт не може да бъде разглеждано отделно от продължаващата агресивна война на Русия срещу Украйна“, заяви норвежкото правителство. В позицията се посочва още, че Беларус е подкрепила и улеснила руската военна кампания.

Мярката може да засегне стартове за Световната купа

Решението може да има непосредствено отражение върху няколко зимни състезания в Норвегия. Сред тях е първият кръг от Световната купа по ски скокове в Лилехамер, насрочен за 20-22 ноември. В страната предстоят и други стартове в зимни спортове, в които руски и беларуски състезатели биха могли да участват с неутрален статут.

Международната федерация по ски и сноуборд допуска част от спортистите от двете държави до индивидуални състезания като неутрални участници. Федерацията обаче уточнява, че допустимостта по спортните правила не отменя визовите и имиграционните изисквания на страната домакин. „Правилата за визи и влизане на приемащата държава остават в сила и се определят единствено от нея“, заяви FIS по повод сходното решение на Финландия.

Норвегия и Финландия затягат достъпа

Норвежкото решение последва обявените от Финландия ограничения за руски спортисти, включително за състезатели, които участват под неутрален флаг. Хелзинки въведе мярката преди откриването на сезона по ски бягане в Рука.

Според норвежкото правителство международният спорт постепенно променя правилата, въведени след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. Международният олимпийски комитет и отделни федерации отново допускат спортисти от Русия и Беларус, като някои организации премахнаха ограниченията, а други разрешават участие при неутрални условия.

Норвежкият спортен съюз се противопоставя на участието на руски и беларуски спортисти в международни състезания от началото на войната. Новите правила на Осло означават, че дори състезателите да отговарят на изискванията на съответната федерация, достъпът им до състезания на норвежка територия ще зависи от решението на норвежките имиграционни власти.

Източници: dagsavisen.no, straitstimes.com