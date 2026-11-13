Ялчън след поражението от Белгия: Загубихме в детайлите, трябва да помагат на Гюлер

Белгия победи Турция с 2:1 в Измир и нанесе пета поредна загуба на домакините в група А1 на Лигата на нациите. Мачът беше дебют за Серген Ялчън като селекционер на турския национален отбор.

Арда Гюлер даде преднина на Турция в 20-ата минута с прецизен пряк свободен удар. Белгия обаче обърна резултата в рамките на три минути. В 27-ата минута Джереми Доку проби по левия фланг и намери Кевин де Бройне, който изравни с удар от наказателното поле. В 30-ата минута Шарл де Кетеларе довърши обратa след спасяване на Угурджан Чакър при изстрел на Диего Морейра. Асистенцията беше на Максим де Кайпер.

Турция натисна след почивката

Домакините потърсиха изравняването през второто полувреме, но срещнаха добре представилия се Сене Ламенс. Белгийският вратар спаси удари на Гюлер, Баръш Алпер Йълмаз, Дениз Гюл и Хакан Чалханоолу. Най-близо до втори гол Турция беше в добавеното време, когато Ламенс отрази изстрел на Чалханоолу от близка дистанция.

Белгия също имаше възможности да реши мача с трети гол. Угурджан Чакър се намеси при удар на Де Бройне и при опит на Де Кетеларе, а Тюркийе завърши срещата с повече владеене на топката, но без да превърне натиска си в изравнително попадение.

Ялчън: Загубихме в детайлите

След мача Серген Ялчън заяви, че отборът му е показал желание и организация, но е допуснал грешки в ключови моменти. „Днес малко се удавихме в детайлите“, каза селекционерът на Турция, цитиран от турската медия GZT.

Ялчън определи Гюлер като един от най-добрите играчи на Турция и подчерта, че останалите футболисти трябва да му помагат повече при изграждането на атаките. „Той поема отговорността, която трябва да поеме. На раменете му ще има голяма тежест, защото е най-добрият играч в отбора“, заяви треньорът.

Кевин де Бройне също акцентира върху реакцията на Белгия след допуснатия гол. Видеоматериалът на УЕФА от интервюто му след срещата представя оценката му, че белгийците са реагирали добре и са заслужили победата след обрата. УЕФА определи началото на Турция като енергично, но отбеляза, че домакините са изпуснали контрола в рамките на десет минути.

Медиите посочиха решаващия период

В анализа си FutbolRadar определи минутите между 27-ата и 30-ата като повратната точка в мача. Според медията Турция не е загубила срещата само заради изравнителния гол, а заради това, че е допуснала второ попадение почти веднага след него.

Агенция „Анадолу“ също акцентира върху бързия обрат и върху факта, че поражението дойде в първия мач на Ялчън. Турската медия GZT постави фокус върху представянето на Гюлер и върху необходимостта новият треньор да получи време за работа.

Турция остава на последното място в групата без точка и с голова разлика 3:13. Белгия събра девет точки и запази шансовете си за класиране на четвъртфиналите. В последния кръг на 15 ноември Турция ще гостува на Франция, а Белгия ще приеме Италия.

Източници: aa.com.tr, gzt.com, futbolradar.com