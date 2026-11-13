Строги наказания след масовото меле с 51 червени картона в Бразилия

Мач от юношеския футбол в Бразилия завърши с масово сбиване, прекратяване и 51 червени картона. В срещата между отборите до 20 години на Уберландия и Маморе са изгонени 43 футболисти и осем членове на треньорските щабове.

По-късни публикации на CNN Brasil и „Фоля де Сао Пауло“ включват в бройката и двама представители на ръководството на Уберландия. Така общият брой на хората, получили червен картон, достига 53. Разликата идва от начина, по който са отчетени санкциите в първоначалните материали и в последвалите публикации.

Конфликтът избухва в добавеното време, след като Маморе вкарва третия си гол и печели с 3:1. Сбиването започва край резервните скамейки и бързо обхваща футболисти и представители на двата щаба.

Според съдийския доклад в мелето са се намесили и шестима подавачи на топки. По време на безредиците са хвърляни столове и носилки, а напрежението продължава около 40 минути. Съдията прекратява срещата, след като преценява, че не може да гарантира сигурността на участниците.

„В резултат на целия хаос и липсата на сигурност прекратих мача“, е записал съдията въвеждащия доклад за срещата.

Според „Фоля де Сао Пауло“ предишният посочван рекорд е 36 червени картона в мач от петото ниво на футбола в Аржентина през 2011 г. Новият случай е определян като рекорден за официална футболна среща.

След инцидента Уберландия се отказва от реванша в полуфинала на Втора дивизия на първенството на щата Минас Жерайс до 20 години. Клубът посочва като причина обстоятелството, че заради наказанията Маморе е останал с минимален брой състезатели, с които може да започне мача.

„Клубът избра да не играе, защото смята, че ценностите, които защитава, трябва да бъдат над всеки спортен резултат“, заявява Уберландия в официална позиция, цитирана от CNN Brasil. Маморе е обявен за финалист, а Уберландия продължава в мача за третото място.

Федерацията на Минас Жерайс приема автоматичните наказания за изтърпени, въпреки че реваншът не се състои. Това означава, че санкционираните футболисти и членове на щабовете могат да бъдат на разположение за финала или за срещата за третото място. Следващият домакински двубой на Уберландия на стадион „Парке до Сабия“ трябва да се играе без публика, а случаят предстои да бъде разгледан и от Спортния съд на щата Минас Жерайс.