Мануел Нойер продължава възстановяването си в Бразилия, след като получи разрешение от Байерн Мюнхен да завърши рехабилитацията си извън Германия през тази седмица. Видеоклипове и снимки, публикувани в социалните мрежи в петък, показват вратаря в Бузиос – крайбрежен град близо до Рио де Жанейро.

„На играча беше позволено да завърши рехабилитацията си извън Мюнхен тази седмица“, заяви Байерн в отговор на въпрос по случая. Клубът не даде допълнителни подробности за програмата на 40-годишния капитан.

На един от видеоклиповете Нойер се вижда в ресторант на „Макдоналдс“. В друг той кара скутер с неизвестна жена. Самоличността на спътницата му не е потвърдена, а Байерн не е коментирал кадрите.

Според „Билд“ заради пътуването вратарят ще пропусне планирано събитие на фенклуб този уикенд. Междувременно самият Нойер публикува в Инстаграм снимка, на която е във фитнес зала, но не е ясно къде е направен кадърът.

Нойер се контузи на 7 ноември при победата на Байерн с 2:1 срещу Майнц. Той беше заменен преди почивката, а последвалите изследвания потвърдиха частично разкъсване на сухожилие в десния крак.

Байерн обяви, че вратарят ще бъде извън игра „за известно време“, без да посочи конкретен срок за завръщането му. Според медийни информации клубът не очаква Нойер да се върне на терена до края на календарната година.

Байерн не е съобщил кога точно Нойер ще приключи престоя си в Бразилия и ще поднови рехабилитацията си в Мюнхен.