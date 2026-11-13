Дейвид Бекъм влиза в Залата на славата на американския футбол! Компания му правят световни шампионки

Легендата на английския футбол Дейвид Бекъм ще получи поредно признание за приноса си към играта, след като бе избран за член на Залата на славата на футбола в САЩ. Новината бе съобщена от селекционния комитет, който ежегодно определя имената на новите приети в престижната организация.

Бекъм ще бъде част от випуск 2027, в който попадат още няколко знакови фигури от американския футбол. Сред тях са бившите националки Меган Рапино и Джули Ъртц, които са печелили световната титла по два пъти. Признание получават също бившият нападател на мъжкия национален отбор Джоузи Алтидор, някогашният селекционер на американците Лотар Осиандер и легендата на футзала Тату.

На 51-годишна възраст Бекъм продължава да има сериозно влияние върху футбола в Съединените щати. В последните години от активната си кариера англичанинът игра за Лос Анджелис Галакси в Мейджър Лийг Сокър, където се превърна в една от най-разпознаваемите фигури на първенството.

С калифорнийския клуб той спечели шампионската титла през 2011 и 2012 година. Пристигането на световноизвестния полузащитник привлече огромен интерес към МЛС и допринесе за повишаването на популярността на футбола в страната.

Днес Бекъм продължава участието си в американския футбол вече като собственик на Интер Маями, а включването му в Залата на славата е поредното признание за ролята му в развитието на спорта отвъд Океана.