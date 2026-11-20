Лионел Меси остава най-високоплатеният футболист в Мейджър лийг сокър с гарантирано възнаграждение от 28,3 млн. долара. Сумата е посочена в публикуваните от Асоциацията на играчите в МЛС данни и включва само плащанията за спортната дейност на аржентинеца, без приходите му от други източници. Ал Джазира съобщава за данните, позовавайки се на АФП.

Възнаграждението на Меси е с близо 8 млн. долара по-високо от миналогодишното. Нападателят играе в МЛС от 2023 г., а договорът му с Интер Маями беше продължен до 2028 г.

Роберт Левандовски от Чикаго Файър заема второто място с гарантирани 19,51 млн. долара. Полският нападател се присъедини към клуба по-рано през годината.

Трети е французинът Антоан Гризман от Орландо Сити с 13,94 млн. долара. Сон Хюн-мин от Лос Анджелис ФК е четвърти с 11,15 млн. долара, а Бреел Емболо от Атланта Юнайтед допълва челната петица с 10,81 млн. долара.

Интер Маями оглавява и класацията за общо гарантирано възнаграждение на футболистите в клубовете от МЛС. Тимът е с общо 59,37 млн. долара, следван от Чикаго Файър с 41,29 млн. долара и Атланта Юнайтед с 38,35 млн. долара.

Лос Анджелис Галакси заема четвъртото място с 34,91 млн. долара, а Лос Анджелис ФК е пети с 32,91 млн. долара. В дъното на подреждането е Филаделфия Юниън с 12,64 млн. долара, следван от Спортинг Канзас Сити с 13,30 млн. и Ди Си Юнайтед с 14,55 млн. долара.

Посочените стойности са изчислени към 9 октомври. За футболистите, пристигнали в МЛС по време на летния трансферен период, сумите са преизчислени на годишна база.