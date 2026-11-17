Лионел Меси обмисля съдебни действия срещу Футболната асоциация на Аржентина (АФА), с които да поиска прекратяване на използването на името, образа, снимките и видеоматериалите с негово участие за търговски цели. По информация на аржентинския вестник „Кларин“ футболистът вече е ангажирал юридически екип, който е подготвил официално уведомление до централата.

Все още не е ясно дали документът е връчен. Част от източниците на „Кларин“ твърдят, че АФА вече го е получила, докато други посочват, че текстът е изготвен, но не е бил официално изпратен.

Основният повод за недоволството е използването на образа на Меси в рекламна кампания на аржентинска марка бира по време на Световното първенство през 2026 г. Нападателят има договор с американския бранд „Микелоб Ултра“, а според публикацията на „Кларин“ рекламата на АФА е създала конфликт с неговите лични търговски ангажименти.

Изданието твърди, че Меси и неговото семейство нееднократно са били принудени да дават обяснения пред бизнес партньори за действия на федерацията, върху които не са имали контрол. Именно затова футболистът настоява да ограничи възможността АФА да използва популярността му за сделки и рекламни кампании.

Напрежението се развива на фона на разследвания срещу президента на АФА Клаудио Тапия и ковчежника Пабло Товиджино. Аржентинските власти проверяват предполагаемо движение на средства през чуждестранни дружества и възможно отклоняване на приходи, свързани с футболната централа. По данни на „Кларин“ между 2021 и 2025 г. мрежа от посреднически компании е управлявала над 300 милиона долара приходи на АФА, като твърденията са предмет на разследване, а не установена вина.

Допълнителен източник на напрежение е организацията на прощалния мач на Меси с националния отбор. На 6 октомври 2026 г. Аржентина победи Бенин с 3:0 на „Монументал“, а Меси отбеляза третия гол от дузпа. Срещата беше последната му с екипа на „гаучосите“ след повече от две десетилетия в националния тим.

Според „Кларин“ церемонията е била съпътствана от технически проблеми със звука, осветлението и дроновете, както и от показване на спонсорско съдържание по време на събитието. АФА е свързала част от организационните пропуски със стадиона домакин, но от „Ривър Плейт“ са отхвърлили тази версия.

Меси изведе Аржентина до световната титла през 2022 г. и до две отличия от Копа Америка. Следващото му завръщане на „Монументал“ е планирано за 19 януари 2027 г., когато Интер Маями ще се изправи срещу „Ривър Плейт“ в приятелски мач. Организаторите определят двубоя като възможност феновете отново да видят аржентинеца в Буенос Айрес.