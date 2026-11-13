Станка Златева отказа генерално пълномощно на Ангелов

Станка Златева няма да предостави генерално пълномощно на новоизбрания председател на Българската федерация по борба Тодор Ангелов, докато не приключат съдебните процедури по избора му. Така тя формално остава начело на федерацията, след като няколко клуба подадоха жалби срещу решенията на Общото събрание.

Ангелов беше избран на събранието преди около месец, на което Златева не получи нито един глас. След това тя заяви, че напуска спорта и няма да дава повече изявления. Впоследствие новоизбраният председател я призова да му предостави пълномощно, за да може да изпълнява управленските функции на федерацията, докато новото ръководство не бъде вписано.

В позицията си Златева посочва, че не възнамерява да блокира работата на БФ Борба, служителите или клубовете. Тя подчертава, че Ангелов може да ръководи подготовката на спортния календар и дейностите по кандидатстване за държавно финансиране.

Според Златева обаче исканото пълномощно е генерално и би дало правомощия, включително по финансовото управление и разпореждането със средствата на федерацията. Затова тя отказва да го подпише до изясняването на спора.

Подадените жалби срещу избора на Ангелов спират вписването на новото ръководство, а това оставя федерацията в управленски вакуум. Ситуацията се развива на фона на призиви Ангелов да поеме оперативната работа и да осигури подготовката на предстоящия спортен календар.

На 17 октомври Ангелов беше избран за председател на БФ Борба, след като Общото събрание освободи Златева. Тогава тя заяви, че няма да обжалва решението и ще даде възможност на новия председател да работи.

Новото развитие показва, че спорът вече не е само за избора на председател, а и за начина, по който федерацията ще функционира до окончателното произнасяне по жалбите. Ако не бъде намерено решение, някои клубове може да бойкотират държавните първенства.