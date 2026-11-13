Безплатна изработка на сайт и хостинг от хостинг компанията на fakti.bg от 2011 г.
Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Станка Златева отказа генерално пълномощно на Ангелов

Станка Златева отказа генерално пълномощно на Ангелов

13 Ноември, 2026 16:12 875 25

  • станка златева-
  • тодор ангелов-
  • бф борба-
  • българска борба-
  • жалби

Бившата председателка на БФ Борба заяви, че няма да пречи на работата на федерацията, но няма да предаде неограничени правомощия до края на съдебните процедури

Станка Златева отказа генерално пълномощно на Ангелов - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Станка Златева няма да предостави генерално пълномощно на новоизбрания председател на Българската федерация по борба Тодор Ангелов, докато не приключат съдебните процедури по избора му. Така тя формално остава начело на федерацията, след като няколко клуба подадоха жалби срещу решенията на Общото събрание.

Ангелов беше избран на събранието преди около месец, на което Златева не получи нито един глас. След това тя заяви, че напуска спорта и няма да дава повече изявления. Впоследствие новоизбраният председател я призова да му предостави пълномощно, за да може да изпълнява управленските функции на федерацията, докато новото ръководство не бъде вписано.

В позицията си Златева посочва, че не възнамерява да блокира работата на БФ Борба, служителите или клубовете. Тя подчертава, че Ангелов може да ръководи подготовката на спортния календар и дейностите по кандидатстване за държавно финансиране.

Според Златева обаче исканото пълномощно е генерално и би дало правомощия, включително по финансовото управление и разпореждането със средствата на федерацията. Затова тя отказва да го подпише до изясняването на спора.

Подадените жалби срещу избора на Ангелов спират вписването на новото ръководство, а това оставя федерацията в управленски вакуум. Ситуацията се развива на фона на призиви Ангелов да поеме оперативната работа и да осигури подготовката на предстоящия спортен календар.

На 17 октомври Ангелов беше избран за председател на БФ Борба, след като Общото събрание освободи Златева. Тогава тя заяви, че няма да обжалва решението и ще даде възможност на новия председател да работи.

Новото развитие показва, че спорът вече не е само за избора на председател, а и за начина, по който федерацията ще функционира до окончателното произнасяне по жалбите. Ако не бъде намерено решение, някои клубове може да бойкотират държавните първенства.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове