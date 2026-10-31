Ахмед Батаев приключи участието си на световното първенство

Българският национал Ахмед Батаев не успя да стигне до отличията на световното първенство по борба в Казахстан. Европейският вицешампион от 2022 година записа една победа и едно поражение в категория до 92 килограма на свободния стил, което сложи край на участието му в надпреварата.

Батаев започна с изключително драматичен успех срещу украинеца Мухаман Алиев. Българинът показа характер и успя да обърне развоя на схватката в заключителните секунди, за да се поздрави с победа с 6:5.

На четвъртфиналите обаче родният представител срещна сериозно препятствие в лицето на иранеца Амир Фирузпур. Съперникът му, който е трикратен азиатски шампион и бронзов медалист от световното първенство през миналия сезон, надделя със 7:4.

Фирузпур продължи напред и в следващия кръг се изправи срещу актуалния световен номер едно Трент Хидлайн от САЩ. Двамата проведоха оспорвана схватка, но американецът все пак стигна до победата с 11:8. Така загубата на иранеца сложи край и на шансовете на Батаев да продължи битката за отличие чрез репешажите.

България приключва шампионата с общо три медала. Семен Новиков спечели световната титла в категория до 87 кг, а Кирил Милов завоюва бронз при 97-килограмовите в класическия стил. Биляна Дудова също се качи на почетната стълбичка, след като спечели бронзово отличие в категория до 62 кг.

Малко не достигна до медалите на Едмонд Назарян и Стоян Кубатов в класическата борба, както и на Шамил Мамедов в свободния стил. И тримата останаха на крачка от подиума.