Клоп: Страхотен мач!; Паунович призна превъзходството на Германия

Германия спечели с 3:1 срещу Сърбия в Белград и запази шансовете си за четвъртфиналите в Лигата на нациите. Гостите решиха мача с два гола още през първото полувреме, а след почивката Браян Груда отбеляза при дебюта си, преди Сърджан Бабич да върне едно попадение за домакините. Сърбия завърши срещата с девет футболисти след червените картони на Ваня Драгоевич и Андрия Живкович.

„Отборът изигра страхотен мач. Трябва да свикнем с факта, че можем да бъдем наистина добри“, заяви Юрген Клоп след срещата. Германският селекционер похвали начина, по който тимът е владеел топката и е намирал решения срещу защитата на Сърбия. Клоп призна, че след почивката Германия е загубила част от ритъма си, но според него попадението на Груда бързо е върнало контрола.

Джошуа Кимих също постави акцент върху първото полувреме. „Играхме почти целия мач в половината на съперника и го карахме да се движи“, каза капитанът на Германия. Той допълни, че тежкият терен е усложнил играта след почивката, но отборът е създал още положения.

Груда превърна дебюта си в един от акцентите

Най-широко обсъжданият германски момент беше голът на Браян Груда за 3:0 в 50-ата минута. Нападателят премина през половината терен, освободи се от защитата и завърши атаката с удар в десния ъгъл. „Щастлив съм, това е сбъдната мечта за мен и цялото ми семейство“, каза Груда.

Германските медии определиха победата като убедителна. „Н-ТВ“ описа домакините като безпомощни и изтъкна бързия старт, силното представяне на дебютанта и възможността Германия сама да реши съдбата си в последния мач. „Шпортшау“ също постави акцент върху втория успех на Клоп начело на националния отбор и върху условието Германия да победи Нидерландия, за да си гарантира място на четвъртфиналите.

Паунович призна превъзходството на Германия

Селекционерът на Сърбия Велко Паунович определи успеха на гостите като заслужен. „Имахме съперник, който, както и в първия мач, беше доминиращ“, каза той. Според Паунович домакините не са успели да изградят играта си през първото полувреме и са допуснали наивно първия гол. Той посочи и проблемите при опитите за излизане от германската преса, както и факта, че Сърбия не е използвала достатъчно подавания, за да напредва.

Треньорът обаче заяви, че след почивката отборът е изглеждал по-добре и е бил близо до втори гол. Паунович отправи и критики към съдийството заради изгонването на Живкович, но основната му оценка за мача остана, че Германия е заслужила победата.

Капитанът на Сърбия Душан Тадич посочи ранния автогол като ключов момент. „Когато допуснеш гол толкова рано, съперникът получава увереност, а ти започваш да се съмняваш“, каза той. Сръбските медии описаха двубоя като поредното доказателство за разликата между двата отбора и акцентираха върху слабия старт, автогола на Бабич и двата червени картона.

Сърбия ще завърши груповата фаза срещу Гърция във Волос на 16 ноември и ще трябва да играе бараж за оставане в елитната дивизия. В същия ден Германия приема Нидерландия в Берлин. Победа ще осигури на германците място в четвъртфиналите на турнира.

Източници: sportal.blic.rs, meridiansport.rs, n-tv.de