Александър Зверев е изправен пред нов граждански иск от бившата си партньорка Бренда Патеа заради негови изказвания в интервю за френския спортен вестник „Екип“. Германският тенисист е заявил, че е направил всичко възможно и че невинността му е доказана. Патеа оспорва това твърдение и настоява съдът да забрани на Зверев да го повтаря или разпространява.

Искът е подаден в Берлин на 18 септември 2026 г., а на 18 ноември е бил официално връчен на адвокатите на Зверев. Според съдебно разпореждане от 5 ноември производството ще започне по писмен ред. След връчването на иска тенисистът разполага с един месец, за да заяви дали ще се защитава по делото. За претенциите на Патеа все още няма съдебно решение.

Спорът е свързан с интервю след „Ролан Гарос“

Патеа твърди, че изказването на Зверев създава впечатление, че тя го е обвинила несправедливо. Нейният адвокат Михаел Шеле заяви пред „Шпигел“, че думите могат трайно да увредят репутацията на клиентката му, която била представена като лъжкиня и се сблъскала с онлайн тормоз.

„Това дискредитира ищцата като лъжкиня“, каза Шеле, цитиран от германски медии. Той настоява Зверев да подпише декларация за прекратяване на действията. В противен случай Патеа ще поиска съдът да се произнесе и ще претендира обезщетение за емоционален стрес. Шеле твърди още, че тенисистът е нарушил договорка двете страни да не коментират публично прекратеното наказателно производство.

Адвокатите на Зверев оспорват иска

Адвокатът на Зверев Кристиан Шерц потвърди, че клиентът му ще се защитава. Според него, ако изказванията са били направени по описания начин, те представляват допустимо мнение, защитено от свободата на словото.

„Той има пълното право да го направи“, заяви Шерц.

Защитата се позовава на факта, че наказателното производство в Берлин е прекратено през юни 2024 г. без присъда и без съдебно установяване на вина или невиновност. Производството е приключило по реда на член 153а от германския Наказателно-процесуален кодекс срещу обща парична сума от 200 000 евро. От нея 150 000 евро са предназначени за държавата, а 50 000 евро за благотворителни организации.

В изявление адвокатите на тенисиста подчертаха, че прекратяването не засяга презумпцията за невиновност. Те се позоваха и на скорошно становище на Федералния върховен съд на Германия, според което правните оценки на фактически събития по принцип могат да бъдат защитени от свободата на словото.

Зверев и Патеа, които имат обща дъщеря, бяха страни по предходното производство. Тенисистът винаги е отричал обвиненията. Докато спорът се пренася отново в съда, той продължава участието си във Финалите на ATP в Торино като водач в световната ранглиста.