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Аржентина започна ерата без Меси със загуба от Уругвай

Аржентина започна ерата без Меси със загуба от Уругвай

14 Ноември, 2026 07:05 251 1

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„Албиселесте“ отстъпи с 1:2 на „Ла Бомбонера“ в първия си мач след оттеглянето на легендата. Хулиан Алварес отбеляза единствения гол за домакините

Аржентина започна ерата без Меси със загуба от Уругвай - 1
Снимка: espn.com.au
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Аржентина започна ерата без Лионел Меси със загуба. „Албиселесте“ отстъпи с 1:2 на Уругвай в приятелски мач на „Ла Бомбонера“ в Буенос Айрес, който постави началото на нов период за националния отбор.

След нулево първо полувреме Уругвай поведе в 48-ата минута. Леонардо Балерди изпрати топката в собствената си врата, а пет минути по-късно Максимилиано Араухо увеличи преднината на гостите.

Аржентина върна едно попадение в 73-ата минута. Хулиан Алварес завърши атаката на домакините и даде възможност на тима на Лионел Скалони да търси изравняване, но до втори гол не се стигна.

Първият мач без легендата

Лионел Меси не беше в състава след оттеглянето си от националния отбор в началото на октомври. Неговият номер 10 също остана свободен. Преди срещата Скалони заяви пред TyC Sports:

„В този мач никой няма да носи номер 10, докато това не стане задължително.“

Селекционерът на Аржентина продължи договора си до 2030 г. и ще води отбора в процеса на изграждане на състав без капитана, който беше водещата фигура в най-успешния период на тима през последните години.

Какво следва

Аржентина ще има възможност да се върне към победите във вторник, когато ще срещне Коста Рика в Кордоба. Уругвай, воден от новия си селекционер Диего Форлан, ще приеме Доминиканската република в същия ден.

Източници: apnews.com, tycsports.com


Аржентина
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