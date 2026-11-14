Сръбският селекционер побесня след загубата от Германия: нападна съдията за червените картони

Селекционерът на Сърбия Велко Паунович отправи остри критики към съдийството след загубата от Германия в Лигата на нациите. Сръбският отбор завърши мача с девет футболисти след червените картони на Ваня Драгоевич и Андрия Живкович.

Паунович, който изтърпява наказание заради реплики към арбитъра при гостуването на Сърбия в Нидерландия, призна превъзходството на германския тим.

„Германия спечели напълно заслужено“, заяви Паунович.

Той посочи, че Сърбия не е успяла да наложи стила си през първото полувреме и е допуснала наивно попадение заради грешно позициониране при покриването на втората греда. Планът е бил германската преса да бъде преодоляна с повече комбинации и къси подавания, но сръбските футболисти често са търсили дълги топки.

Според селекционера след почивката Сърбия е изглеждала по-добре, а направените смени са дали резултат. Паунович заяви, че неговият отбор е бил близо до това да намали изоставането си, като по чисти положения двата състава са били равни – по четири.

Пета поредна загуба за Сърбия

Поражението е пето поредно за Сърбия в турнира. Паунович обаче не смята, че серията ще се отрази трайно на увереността на футболистите.

„Никой не обича пораженията, но отбор, който има манталитет на победител, винаги намира сили да се върне на победния път“, каза селекционерът.

Най-острата му реакция беше свързана с втория червен картон. Паунович заяви, че съдийският критерий е повлиял негативно върху играта и настроението в съблекалнята.

По думите му при разговорите с Живкович и съдията е станало ясно, че футболистът е произнесъл единствено думата „дизастър“, която означава „катастрофа“. Селекционерът подчерта, че според него това не е ругатня и директният червен картон е несправедлив.

Въпреки негативната серия Паунович заяви, че вижда напредък в състава. Целта пред Сърбия остава цялостно подобряване на представянето срещу водещите футболни сили.