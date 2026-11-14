Аржентина започна живота без Меси със загуба: Алварес застана зад Скалони

Хулиан Алварес подкрепи Лионел Скалони след загубата на Аржентина с 1:2 от Уругвай в първия мач на световните вицешампиони след оттеглянето на Лионел Меси от националния отбор. Нападателят на Атлетико Мадрид вкара единствения гол за домакините, но попадението не беше достатъчно за обрат на „Ла Бомбонера“ в Буенос Айрес.

„Ще продължим да работим. През тези години се учихме и израствахме с хора, които дадоха всичко за националния отбор. Опитваме се да следваме техния пример и да водим отбора с действията си“, заяви Алварес пред телевизионните оператори след края на срещата.

Алварес вкара, но Уругвай удържа победата

Първото полувреме завърши без голове, като вратарят на Уругвай Кристофер Фиермарин спаси удари на Алварес и Нико Пас. След почивката гостите поведоха в 48-ата минута, когато Леонардо Балерди отклони топката в собствената си врата.

Пет минути по-късно Максимилиано Араухо направи резултата 2:0. Уругвай се възползва от статичните положения и от пространствата в аржентинската защита, а Джорджан де Араскаета и Дарвин Нунес имаха важна роля в атаките на тима. Данните за головете и съставите са потвърдени от Аржентинската футболна асоциация.

Аржентина намали изоставането си в 73-ата минута. Енцо Фернандес прехвърли играта към Гианлука Престиани, който подаде към Алварес, а нападателят завърши атаката с удар покрай Фиермарин. В добавеното време Алварес пропусна възможност за изравняване и Уругвай запази преднината си.

Скалони остава до 2030 година

Загубата дойде ден след потвърждението, че Скалони и неговият треньорски щаб ще продължат да водят Аржентина. Договорът на селекционера е продължен до 2030 г., след като бъдещето му беше поставено под въпрос след загубения финал на световното първенство от Испания.

„Скалони ни каза, че остават, и това ни дава увереност и радост“, добави Алварес. За Аржентина двубоят с Уругвай беше началото на нов период без Меси, който приключи кариерата си за националния отбор с 126 гола в 208 мача.

Следващият мач на Аржентина е срещу Коста Рика на 17 ноември на стадион „Марио Алберто Кемпес“ в Кордоба. Срещата ще бъде последната за отбора в ноемврийската международна пауза.

Източници: goal.com, apnews.com