Атлетико Мадрид спечели с 3:2 при гостуването си на Елче в мач от 14-ия кръг на Ла Лига. Тимът на Диего Симеоне започна силно, но след бързия аванс допусна домакините да се върнат в двубоя и трябваше да брани трите точки до последния съдийски сигнал.

Алехандро Грималдо откри резултата от дузпа в 5-ата минута, а само две минути по-късно Канг-ин Лий направи резултата 2:0. Елче намали чрез Мартим Нето в 27-ата минута, но Атлетико възстанови аванса си преди почивката. Хулиан Алварес се разписа в 41-ата минута.

Домакините започнаха по-активно втората част и Буба Сангаре върна Елче в мача с гол в 48-ата минута. До края съставът от Мадрид не успя да реши срещата с четвърто попадение, а Елче имаше периоди, в които можеше да стигне до изравняване. Това обаче не се случи и Атлетико записа важна победа като гост.

Разликата с Бетис вече е седем точки

Успехът затвърди позицията на Атлетико в челната тройка и увеличи разликата до четвъртия Бетис на седем точки. След изиграването на двубоя челото на Ла Лига се оформя от Барселона, Атлетико Мадрид и Реал Мадрид, следвани от Бетис.

Следващото изпитание за Атлетико ще бъде значително по-тежко. На 2 декември мадридчани ще гостуват на Барселона в изтеглен мач от 23-ия кръг. Срещата е преместена по-рано заради участието на двата отбора в Суперкупата на Испания.

Източници: sportal.bg, cadenaser.com, elpais.com