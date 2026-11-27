Пари Сен Жермен е отправил ново запитване до Атлетико Мадрид за възможността да привлече Хулиан Алварес през зимния трансферен прозорец. Според TEAMtalk френският клуб проучва пазара след тежките контузии на Хвича Кварацхелия и Дезире Дуе, които се очаква да пропуснат значителна част от сезона.

От Атлетико обаче категорично са заявили, че не възнамеряват да се разделят с аржентинския нападател по средата на сезона. Представителите на футболиста също са дали да се разбере, че януарски трансфер не се обсъжда. Така евентуалното привличане на Алварес изглежда малко вероятно, въпреки че Пари Сен Жермен има нужда от допълнителна опция в предни позиции.

Контузиите на Кварацхелия и Дуе промениха плановете на европейския клубен шампион. Кварацхелия получи травма на коляното в мача срещу Барселона на 20 октомври, а Дуе скъса предния кръстен лигамент на дясното коляно при победата с 3:1 над Ница на 21 ноември. След отсъствието на двамата Пари Сен Жермен завърши 2:2 с Рома в Шампионската лига, а липсата на титулярните нападатели се отрази на представянето на отбора.

Треньорът на Атлетико Диего Симеоне публично защити Алварес след победата с 2:0 над Викинг в Шампионската лига, в която аржентинецът отбеляза единия гол.

„Много съм щастлив с него. Той е невероятен футболист, обичам го като човек и ще го подкрепям като играч. В предишни мачове не вкара, но всички атакуващи действия преминават през него. За да стигнем там, където искаме, имаме нужда от най-добрия Хулиан Алварес“, каза Симеоне.

Интересът към нападателя не е нов. Пари Сен Жермен и Арсенал следяха ситуацията около него още през лятото, когато Алварес беше свързван с трансфер в Барселона. До сделка не се стигна и той остана в Мадрид. Според по-ранна информация на „Ел Паис“ Атлетико е определил откупна клауза от 500 милиона евро, докато през лятото е обсъждана възможност за трансфер срещу 150 милиона евро при конкретни условия.

Зимният трансферен прозорец започва на 1 януари 2027 г. Пари Сен Жермен ще трябва да реши дали да търси краткосрочно решение за атаката, докато Атлетико вече е показал, че не желае да отслабва състава си с продажба на един от основните си нападатели.