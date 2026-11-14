„Бях съкрушен“: Боксьор пропусна световно първенство заради забравен полов тест

Английският боксьор Джордж Франсис е пропуснал световното първенство за състезатели до 19 години в Будва, Черна гора, след като не е била осигурена задължителната генетична проверка на пола. 18-годишният състезател е бил отстранен в навечерието на турнира заради административен пропуск на England Boxing.

Франсис е навършил 18 години само четири дни преди пътуването си за състезанието. Според разказа му именно това е задействало изискването за PCR тест, но той не е бил включен в системата навреме.

„Вкараха ме в една стая и ми казаха, че не мога да се боксирам, защото всъщност не знаят дали съм момче или момиче“, разказва Франсис пред BBC.

По думите му на останалите състезатели е била взета кръвна проба, докато за него такава не е била осигурена в срок. „Просто са ме забравили. По някакъв начин не бях в системата“, казва боксьорът.

„Бях съкрушен“

Франсис е многократен национален шампион и шампион на Великобритания. Той е тренирал за първото си участие на световно първенство, но е научил, че няма да се състезава малко преди жребия.

„Това беше най-тежката новина, която някога съм получавал. Не бих го пожелал на никого. Бях съкрушен. Говореха ми, но почти не чувах. Не можех да говоря и буквално не усещах нищо“, заявява той.

Какво предвиждат правилата

World Boxing въведе задължителна генетична проверка за състезатели над 18 години. Изследването се прави чрез PCR и търси специфичен генетичен материал, свързан с наличието на Y-хромозома. Националните федерации са отговорни за организирането на тестовете и удостоверяването на резултатите при заявяването на боксьорите.

Правилото първоначално е било въведено за състезателки на 18 и повече години, но по-късно е разширено и за мъжете. То последва споровете около участието на Имане Хелиф и Лин Ю-тин на олимпийските игри в Париж през 2024 г. И двете спечелиха златни медали, след като преди това бяха отстранени от световното първенство на Международната боксова асоциация заради тестове за допустимост.

Случаят с Франсис не е първият, при който пропуснат срок или административен проблем блокира участието на боксьор. През 2025 г. 12 състезатели от пет държави не са били допуснати до световното първенство в Ливърпул заради непредоставени навреме резултати от тестове.

Франсис е заявил, че обмисля да стане професионалист. По думите му след случилото се не вижда същото място за себе си в аматьорския бокс и иска да бъде създаден механизъм, който да не допуска други спортисти да губят възможност за участие заради административна грешка.

Източници: dailymail.com, bbc.co.uk, sports.yahoo.com