Световно първенство по бокс: Уилиам Чолов на 1/4-финал, Хавиер Ибаниес отпадна

9 Септември, 2025 19:25 422 3

Чолов ще има много тежка задача за решаване по пътя към полуфиналите

Световно първенство по бокс: Уилиам Чолов на 1/4-финал, Хавиер Ибаниес отпадна - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Много характер и безкрайно желание за победа. Уилиам Чолов показа воля, изигра страхотни два рунда и макар да се умори в края на срещата, си проправи път към 1/4-финалите при дебюта си на Световно първенство по бокс за мъже. 22-годишният ни национал записа успех с 4:1 съдийски гласа над представителя на Фиджи Аминиаси Саратибау.

Европейският вицешампион за мъже до 23 години от София остави сърцето си на ринга, за да извоюва победата. Той игра отлично в първите два рунда срещу постоянно налитащия съперник. Това му коства много усилия и енергия, но благодарение на голямото си желание Уилиам удържа на набезите на Саратибау и вече е на една стъпка от мечтания медал.

Чолов ще има много тежка задача за решаване по пътя към полуфиналите. Утре той ще се изправи срещу европейския шампион Габриел Веочич (Хърватия). Двубоят ще се проведе в следобедната сесия.

По драматичен начин пък се разви срещата на Хавиер Ибаниес. В категория до 55 килограма тя бе прекратена в средата на втория рунд заради аркада на неговия съперник Патси Джойс. Това доведе до спорно решение на съдиите, които дадоха първия рунд на ирландеца, а втория го посочиха като равен. Така бронзовият ни медалист от Игрите в Париж допусна поражение с 2:3 гласа.

По-късно днес ни очакват още два двубоя. Севда Асенова (48 кг) ще се изправи срещу световната и европейска шампионка за девойки – местната надежда Алис Пъмфри, а Семион Болдирев (85 кг) ще срещне турчина Самет Ерсой.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 3 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Интересно ми е как е звучала подкрепата за Хавиер в залата: "И.-б.а-ниес!, И.-б.а-ниес!" Направо си го представих...🤣

    19:37 09.09.2025

