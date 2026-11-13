Трима българи в топ 10 на световния бокс

България има трима боксьори в топ 10 на световната ранглиста на World Boxing. Рами Киуан заема второто място при 75-килограмовите, Радослав Росенов е пети в категория до 60 килограма, а Уилиам Чолов приключва годината на десета позиция при 80-килограмовите.

Киуан е най-предно класираният български състезател. Той има 1475 точки и изостава със 175 от лидера Фазлидин Еркинбоев от Узбекистан. Българинът е европейски шампион и световен вицешампион.

Радослав Росенов заема петото място при 60-килограмовите с 600 точки. Той е четирикратен европейски шампион, а през годината спечели и бронзов медал от световното първенство в Ливърпул.

В десетката попада и Уилиам Чолов. Българинът е десети при 80-килограмовите, след като при дебютното си участие на световно първенство стигна до петото място. Чолов спечели и сребърен медал от Европейското първенство за мъже до 23 години.

Старши треньорът на националния отбор Жоел Арате определи развитието на българския бокс като доказателство за присъствието на страната сред водещите сили в този спорт.

„България не е само европейска, но и световна сила в бокса“, заяви Жоел Арате.

Президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински посочи, че тримата боксьори в челото са резултат от работата на състезателите, треньорите, клубовете и ръководството. За последното десетилетие българският бокс е спечелил над 100 медала от големи първенства и турнири.