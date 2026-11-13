Безплатна изработка на сайт и хостинг от хостинг компанията на fakti.bg от 2011 г.
Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Трима българи в топ 10 на световния бокс

Трима българи в топ 10 на световния бокс

13 Ноември, 2026 09:03 195 1

  • рами киуан-
  • радослав росенов-
  • уилиам чолов-
  • world boxing-
  • български бокс

Рами Киуан е втори при 75-килограмовите, Радослав Росенов е пети, а Уилиам Чолов заема десетото място в ранглистата на World Boxing

Трима българи в топ 10 на световния бокс - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

България има трима боксьори в топ 10 на световната ранглиста на World Boxing. Рами Киуан заема второто място при 75-килограмовите, Радослав Росенов е пети в категория до 60 килограма, а Уилиам Чолов приключва годината на десета позиция при 80-килограмовите.

Киуан е най-предно класираният български състезател. Той има 1475 точки и изостава със 175 от лидера Фазлидин Еркинбоев от Узбекистан. Българинът е европейски шампион и световен вицешампион.

Радослав Росенов заема петото място при 60-килограмовите с 600 точки. Той е четирикратен европейски шампион, а през годината спечели и бронзов медал от световното първенство в Ливърпул.

В десетката попада и Уилиам Чолов. Българинът е десети при 80-килограмовите, след като при дебютното си участие на световно първенство стигна до петото място. Чолов спечели и сребърен медал от Европейското първенство за мъже до 23 години.

Старши треньорът на националния отбор Жоел Арате определи развитието на българския бокс като доказателство за присъствието на страната сред водещите сили в този спорт.

„България не е само европейска, но и световна сила в бокса“, заяви Жоел Арате.

Президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински посочи, че тримата боксьори в челото са резултат от работата на състезателите, треньорите, клубовете и ръководството. За последното десетилетие българският бокс е спечелил над 100 медала от големи първенства и турнири.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове