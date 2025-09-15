Българските боксьори шести в света

Националният ни отбор по бокс при мъжете се нареди на престижното шесто място в крайното класиране по медали на Световното първенство, което се проведе в Ливърпул. Родните таланти впечатлиха с борбен дух и майсторство, като донесоха на страната ни две ценни отличия.

В категория до 75 килограма Рами Киуан се окичи със сребърен медал, след като показа изключителна техника и воля на ринга. При 60-килограмовите Радослав Росенов също блесна, завоювайки бронзово отличие и затвърждавайки позициите на България сред световния елит. Този успех изстреля българските боксьори в Топ 10 на най-добрите отбори на планетата.

В шампионата участваха представители на 68 държави, но само 19 от тях успяха да се поздравят с медали.

На върха на класирането се изкачиха Узбекистан с внушителните 7 отличия (6 златни и 1 сребърен медал) и Казахстан с 4 златни медала – единствените две страни с шампиони в турнира.

Пред България се наредиха още Бразилия, Япония и домакините от Англия, които също се отличиха с призови места.

Още по-впечатляващо е, че зад нашите лъвове останаха традиционно силни боксови нации като Ирландия, Турция, Франция, Монголия, САЩ, Куба, Азербайджан, Италия, Хърватия и Украйна.