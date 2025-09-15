Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Българските боксьори шести в света

Българските боксьори шести в света

15 Септември, 2025 19:42 485 0

  • български-
  • бокс-
  • световно първенство по бокс-
  • ливърпул-
  • медали-
  • рами киуан-
  • радослав росенов-
  • класиране-
  • национален отбор-
  • спортни новини-
  • успехи на българия

Рами Киуан и Радослав Росенов спечелиха медали

Българските боксьори шести в света - 1
Снимка: БГНЕС/EПA архив
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националният ни отбор по бокс при мъжете се нареди на престижното шесто място в крайното класиране по медали на Световното първенство, което се проведе в Ливърпул. Родните таланти впечатлиха с борбен дух и майсторство, като донесоха на страната ни две ценни отличия.

В категория до 75 килограма Рами Киуан се окичи със сребърен медал, след като показа изключителна техника и воля на ринга. При 60-килограмовите Радослав Росенов също блесна, завоювайки бронзово отличие и затвърждавайки позициите на България сред световния елит. Този успех изстреля българските боксьори в Топ 10 на най-добрите отбори на планетата.

В шампионата участваха представители на 68 държави, но само 19 от тях успяха да се поздравят с медали.

На върха на класирането се изкачиха Узбекистан с внушителните 7 отличия (6 златни и 1 сребърен медал) и Казахстан с 4 златни медала – единствените две страни с шампиони в турнира.

Пред България се наредиха още Бразилия, Япония и домакините от Англия, които също се отличиха с призови места.

Още по-впечатляващо е, че зад нашите лъвове останаха традиционно силни боксови нации като Ирландия, Турция, Франция, Монголия, САЩ, Куба, Азербайджан, Италия, Хърватия и Украйна.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ