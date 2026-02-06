Имане Хелиф: „Ще се боря докрай за правото си на ринга“

Алжирската боксьорка Имане Хелиф, която предизвика бурни дебати в спортните среди, категорично заяви, че няма да се откаже от мечтата си, докато не получи справедливо отношение. В ексклузивно интервю за CNN, златната медалистка от Олимпиадата в Париж 2024 подчерта, че е готова да се подложи на генетични тестове, но само ако те бъдат организирани от Международния олимпийски комитет (МОК).

Хелиф попадна под светлината на прожекторите през 2023 година, когато бе дисквалифицирана от Световното първенство по бокс заради резултати от тестове за полови хромозоми. Въпреки това, тя успя да се завърне на голямата сцена и да триумфира с олимпийско злато в категория до 66 килограма на Игрите в Париж. „Готова съм да изпълня всички изисквания, за да се състезавам честно“, категорична е 26-годишната спортистка. Тя настоява, че тестовете трябва да бъдат администрирани от МОК, за да се гарантира прозрачност и безпристрастност.

В своето изявление Хелиф апелира към спортните институции да защитават жените, без да ощетяват други жени. „Моля, не ме използвайте за политически цели. Искам просто да живея живота си и да се състезавам“, сподели тя, отхвърляйки спекулациите относно своята идентичност.

След като World Boxing – организацията, която ще ръководи боксовите турнири на Олимпиадата в Лос Анджелис 2028 – въведе задължителни тестове за определяне на пола, Хелиф обжалва решението пред Спортния арбитражен съд (CAS). Тя подчерта, че ще се съгласи на подобни изследвания единствено ако те се провеждат под егидата на МОК. „Няма да се предам, докато не докажа правотата си. Вярвам, че справедливостта ще възтържествува“, заяви решително Имане Хелиф.