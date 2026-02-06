Имане Хелиф: „Ще се боря докрай за правото си на ринга“

Алжирската боксьорка Имане Хелиф, която предизвика бурни дебати в спортните среди, категорично заяви, че няма да се откаже от мечтата си, докато не получи справедливо отношение. В ексклузивно интервю за CNN, златната медалистка от Олимпиадата в Париж 2024 подчерта, че е готова да се подложи на генетични тестове, но само ако те бъдат организирани от Международния олимпийски комитет (МОК).
Хелиф попадна под светлината на прожекторите през 2023 година, когато бе дисквалифицирана от Световното първенство по бокс заради резултати от тестове за полови хромозоми. Въпреки това, тя успя да се завърне на голямата сцена и да триумфира с олимпийско злато в категория до 66 килограма на Игрите в Париж. „Готова съм да изпълня всички изисквания, за да се състезавам честно“, категорична е 26-годишната спортистка. Тя настоява, че тестовете трябва да бъдат администрирани от МОК, за да се гарантира прозрачност и безпристрастност.
В своето изявление Хелиф апелира към спортните институции да защитават жените, без да ощетяват други жени. „Моля, не ме използвайте за политически цели. Искам просто да живея живота си и да се състезавам“, сподели тя, отхвърляйки спекулациите относно своята идентичност.
След като World Boxing – организацията, която ще ръководи боксовите турнири на Олимпиадата в Лос Анджелис 2028 – въведе задължителни тестове за определяне на пола, Хелиф обжалва решението пред Спортния арбитражен съд (CAS). Тя подчерта, че ще се съгласи на подобни изследвания единствено ако те се провеждат под егидата на МОК. „Няма да се предам, докато не докажа правотата си. Вярвам, че справедливостта ще възтържествува“, заяви решително Имане Хелиф.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво
16:10 06.02.2026
2 интереси
16:11 06.02.2026
3 Ник
Коментиран от #11
16:14 06.02.2026
4 Ззз
16:17 06.02.2026
5 Нормал
16:26 06.02.2026
6 Скапан!
16:28 06.02.2026
7 Уса
16:28 06.02.2026
8 Как Ша са бориш
16:30 06.02.2026
9 Уса
16:31 06.02.2026
10 Да попитам
16:34 06.02.2026
11 Да попитам!
До коментар #3 от "Ник":Има си и мини -дръжка ,значи малко е мъжка !
16:38 06.02.2026
12 Фюри Тайсън в пенсия
16:57 06.02.2026
13 123456
17:03 06.02.2026
14 Е га ти
17:08 06.02.2026
15 Лопата Орешник
17:09 06.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Студопор
Коментиран от #18
17:35 06.02.2026
18 Знайко
До коментар #17 от "Студопор":Аз предлагам да се премести при мъжете и там да се бори. Направо ще му надуят тиквата , а носа му ще е с обратен профил. Излагацията продължава.
Някой по-горе е дал добра идея - да има шампионат за "хора" , чиито клитори приличат на п"шка.
17:42 06.02.2026
19 Механик
17:58 06.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Софиянец
18:35 06.02.2026
22 Хахаха
19:17 06.02.2026
23 Мнение
19:18 06.02.2026