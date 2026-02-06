Новини
Имане Хелиф: „Ще се боря докрай за правото си на ринга“

6 Февруари, 2026 16:06 960 23

  • имане хелиф-
  • бокс-
  • олимпиада-
  • генетични тестове-
  • мок-
  • world boxing-
  • полова идентичност-
  • спортна справедливост-
  • cas-
  • париж 2024

Случаят на Имане Хелиф отново поставя на дневен ред въпросите за равнопоставеността, прозрачността и етиката в световния спорт

Имане Хелиф: „Ще се боря докрай за правото си на ринга“ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕПА
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Алжирската боксьорка Имане Хелиф, която предизвика бурни дебати в спортните среди, категорично заяви, че няма да се откаже от мечтата си, докато не получи справедливо отношение. В ексклузивно интервю за CNN, златната медалистка от Олимпиадата в Париж 2024 подчерта, че е готова да се подложи на генетични тестове, но само ако те бъдат организирани от Международния олимпийски комитет (МОК).

Хелиф попадна под светлината на прожекторите през 2023 година, когато бе дисквалифицирана от Световното първенство по бокс заради резултати от тестове за полови хромозоми. Въпреки това, тя успя да се завърне на голямата сцена и да триумфира с олимпийско злато в категория до 66 килограма на Игрите в Париж. „Готова съм да изпълня всички изисквания, за да се състезавам честно“, категорична е 26-годишната спортистка. Тя настоява, че тестовете трябва да бъдат администрирани от МОК, за да се гарантира прозрачност и безпристрастност.

В своето изявление Хелиф апелира към спортните институции да защитават жените, без да ощетяват други жени. „Моля, не ме използвайте за политически цели. Искам просто да живея живота си и да се състезавам“, сподели тя, отхвърляйки спекулациите относно своята идентичност.

След като World Boxing – организацията, която ще ръководи боксовите турнири на Олимпиадата в Лос Анджелис 2028 – въведе задължителни тестове за определяне на пола, Хелиф обжалва решението пред Спортния арбитражен съд (CAS). Тя подчерта, че ще се съгласи на подобни изследвания единствено ако те се провеждат под егидата на МОК. „Няма да се предам, докато не докажа правотата си. Вярвам, че справедливостта ще възтържествува“, заяви решително Имане Хелиф.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    41 0 Отговор
    Ето това е истински мъж - бори се докрай! Само така, брато!

    16:10 06.02.2026

  • 2 интереси

    20 1 Отговор
    Даже да е двуполово изключение не би трябвало да е при жените. Как се протака установяване на пола на личност спортист?

    16:11 06.02.2026

  • 3 Ник

    37 0 Отговор
    Браво! Това момиче има топки ;)

    Коментиран от #11

    16:14 06.02.2026

  • 4 Ззз

    26 0 Отговор
    Ужас, тва нещо скоро не беше се пръквало в новините. Никога не трябва да се забравя, че това нещо МОК го "отприщи" да се състезава с истински жени без каквито и да е тестове, защото "на паспорта му пише жена и това е достатъчно за нас".

    16:17 06.02.2026

  • 5 Нормал

    20 1 Отговор
    Огранизирайте си състезания за подобни. Направете си филми с вас, състезания. Даже се изместете на друга планета.

    16:26 06.02.2026

  • 6 Скапан!

    13 0 Отговор
    Амбреаж. Какво си то, ТО!

    16:28 06.02.2026

  • 7 Уса

    5 2 Отговор
    Само CNN може да коментират тия лгбт пропадляци и българетата да не останат по-назад, мечтаят за женски мъже

    16:28 06.02.2026

  • 8 Как Ша са бориш

    1 0 Отговор
    С чершафите с некой от ОК?

    16:30 06.02.2026

  • 9 Уса

    9 1 Отговор
    В Тайланд и съседните държави е пълно с такива пдрс и скопени и нескопени

    16:31 06.02.2026

  • 10 Да попитам

    12 0 Отговор
    А,пиш-лето ще го клъцнеш ли ??

    16:34 06.02.2026

  • 11 Да попитам!

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ник":

    Има си и мини -дръжка ,значи малко е мъжка !

    16:38 06.02.2026

  • 12 Фюри Тайсън в пенсия

    5 0 Отговор
    Очаквам те скъпа !

    16:57 06.02.2026

  • 13 123456

    3 0 Отговор
    Паткана зареден ли е , гърми ли ?

    17:03 06.02.2026

  • 14 Е га ти

    6 0 Отговор
    Тоя потроши всички жени там, е 6а го

    17:08 06.02.2026

  • 15 Лопата Орешник

    3 0 Отговор
    Марш, Травис!!!

    17:09 06.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Студопор

    4 0 Отговор
    Каква равнопоставеност? Какви 5 лева? Брадчеда бие жени на ринга и се кефи, че е най-добрия.

    Коментиран от #18

    17:35 06.02.2026

  • 18 Знайко

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Студопор":

    Аз предлагам да се премести при мъжете и там да се бори. Направо ще му надуят тиквата , а носа му ще е с обратен профил. Излагацията продължава.
    Някой по-горе е дал добра идея - да има шампионат за "хора" , чиито клитори приличат на п"шка.

    17:42 06.02.2026

  • 19 Механик

    1 0 Отговор
    Женчо, отряза ли бубката, или още ти се мандахерца между рунтавите краченца?

    17:58 06.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Софиянец

    2 0 Отговор
    Давай, траверсе, целия западен свят е с тебе! 😁

    18:35 06.02.2026

  • 22 Хахаха

    1 0 Отговор
    Този защо се бие с жени, по-лесно ли му е?

    19:17 06.02.2026

  • 23 Мнение

    1 0 Отговор
    Да се бие с мъжете!

    19:18 06.02.2026

