Френки де Йонг отпадна за мача на Нидерландия с Германия

Френки де Йонг ще пропусне гостуването на Нидерландия срещу Германия в последния мач от груповата фаза на Лигата на нациите. Полузащитникът има леки оплаквания след победата със 7:0 над Гърция и няма да пътува за Берлин като предпазна мярка.

„От предпазна мярка е решено той да не пътува за Берлин, тъй като понеделнишкият мач срещу Германия идва твърде рано“, съобщи Кралската нидерландска футболна асоциация.

29-годишният футболист се завърна в състава за домакинството на Гърция, след като пропусна първите четири срещи от кампанията през септември. Той започна мача в Амстердам, но беше заменен на полувремето, след като е почувствал болки в гърба.

Нидерландия спечели с 7:0. Крисенсио Съмървил откри резултата в шестата минута, а Тиджани Райндерс реализира хеттрик в 12-ата, 18-ата и 33-ата минута. Юриен Тимбер добави два гола в 40-ата и 59-ата минута, а Дониел Мален оформи крайния резултат в 61-вата минута.

Шави Ернандес няма да вика заместник на Де Йонг. Нидерландия ще отпътува за Германия с група от 23 футболисти. Отборът вече беше без Върджил ван Дайк и Брайън Броби при разгрома над Гърция.

Нидерландия оглавява групата с 11 точки. Германия и Гърция са с по 8 точки, след като германците победиха Сърбия с 3:1 в петък. Първите два отбора ще продължат към четвъртфиналите, които ще се проведат през март.

Германия – Нидерландия ще се играе в понеделник на Олимпийския стадион в Берлин. Началото е в 20:45 часа. Резултатът от срещата ще определи окончателното подреждане в групата и участниците в следващата фаза.