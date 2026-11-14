Новини
Спорт »
Световен футбол »
Френки де Йонг отпадна за мача на Нидерландия с Германия

Френки де Йонг отпадна за мача на Нидерландия с Германия

14 Ноември, 2026 20:53 275 0

  • френки де йонг-
  • нидерландия-
  • германия-
  • лига на нациите-
  • шави ернандес

Полузащитникът има леки оплаквания след разгрома със 7:0 над Гърция и няма да пътува за Берлин. Нидерландия ще бъде с 23 футболисти за решителния двубой

Френки де Йонг отпадна за мача на Нидерландия с Германия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Френки де Йонг ще пропусне гостуването на Нидерландия срещу Германия в последния мач от груповата фаза на Лигата на нациите. Полузащитникът има леки оплаквания след победата със 7:0 над Гърция и няма да пътува за Берлин като предпазна мярка.

„От предпазна мярка е решено той да не пътува за Берлин, тъй като понеделнишкият мач срещу Германия идва твърде рано“, съобщи Кралската нидерландска футболна асоциация.

29-годишният футболист се завърна в състава за домакинството на Гърция, след като пропусна първите четири срещи от кампанията през септември. Той започна мача в Амстердам, но беше заменен на полувремето, след като е почувствал болки в гърба.

Нидерландия спечели с 7:0. Крисенсио Съмървил откри резултата в шестата минута, а Тиджани Райндерс реализира хеттрик в 12-ата, 18-ата и 33-ата минута. Юриен Тимбер добави два гола в 40-ата и 59-ата минута, а Дониел Мален оформи крайния резултат в 61-вата минута.

Шави Ернандес няма да вика заместник на Де Йонг. Нидерландия ще отпътува за Германия с група от 23 футболисти. Отборът вече беше без Върджил ван Дайк и Брайън Броби при разгрома над Гърция.

Нидерландия оглавява групата с 11 точки. Германия и Гърция са с по 8 точки, след като германците победиха Сърбия с 3:1 в петък. Първите два отбора ще продължат към четвъртфиналите, които ще се проведат през март.

Германия – Нидерландия ще се играе в понеделник на Олимпийския стадион в Берлин. Началото е в 20:45 часа. Резултатът от срещата ще определи окончателното подреждане в групата и участниците в следващата фаза.


Нидерландия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове