Дакота Дичева разкри, че мечтае да се бие пред българска публика в София. Непобедената шампионка на PFL присъства на пресконференцията преди MAX FIGHT 67 в Бургас, където получи стихотворение и ръчно нарисувана картина на лъвица. Подаръкът я разчувства до сълзи.

„Мечтата ми е някой ден да успея да се бия в София“, заяви Дичева. Тя допълни, че води разговори с PFL за възможността това да се случи.

Дичева е с български баща и английска майка и каза, че се чувства почти напълно българка. Тя разказа още, че продължава да се развива и е тренирала с боркинята Биляна Дудова, като двете са обменяли опит между бойните спортове.

Дишков и Вергиев излизат за българската титла

В центъра на MAX FIGHT 67 ще бъде двубоят между Николай Дишков и Марио Вергиев за професионалната титла на България в лека-тежка категория. Срещата е насрочена за 28 ноември в спортна зала „Младост“ в Бургас.

Вергиев заяви, че за него мачът е възможност да спечели титла, за която не е очаквал да се бори. Той вече е ставал шампион в олимпийския бокс и определи професионалния пояс като следваща цел в кариерата си.

Боксьорът не се притеснява, че срещата ще се проведе в родния град на Дишков. По думите му напрежението ще бъде върху съперника, докато той няма какво да губи.

Дишков от своя страна заяви, че е изключително подготвен и очаква Вергиев също да бъде в добра форма. Бургазлията посочи, че опитът му в подобни ситуации ще му помогне, а подкрепата от трибуните може да му даде допълнителна енергия в трудните моменти.

Кантарът е на 27 ноември

Официалното претегляне на участниците в MAX FIGHT 67 ще се проведе на 27 ноември от 11:00 часа в зала „Черноморие“ на Международния конгресен център в Бургас. Дакота Дичева ще присъства и на кантара, а входът за зрителите е свободен.

Галавечерта в спортна зала „Младост“ ще започне на 28 ноември от 17:30 часа. Билетите за събитието вече са в продажба.

Източници: focus-news.net, btvsport.bg, bnrnews.bg