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Албания спечели промоция, Финландия разгроми Сан Марино

Албания спечели промоция, Финландия разгроми Сан Марино

15 Ноември, 2026 21:24 443 0

  • лига на нациите-
  • албания-
  • финландия-
  • георги кабаков-
  • беларус

Албанците победиха Беларус с 2:0 и завършиха първи в групата. Финландия се наложи със 7:2 над Сан Марино, а Георги Кабаков ръководи срещата

Албания спечели промоция, Финландия разгроми Сан Марино - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Албания спечели промоция за Лига B в Лигата на нациите след победа с 2:0 над Беларус. Двубоят се игра на неутрален терен в Будапеща, а головете за албанския отбор отбелязаха Рей Манаж и Елсейд Хисай.

За Беларус през целия мач играха футболистите на ЦСКА Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг. Албания завърши на първо място в групата с 15 точки и си осигури изкачване в по-горната дивизия.

Финландия вкара седем гола

В другия мач от група C/1 Финландия разгроми Сан Марино със 7:2 в Хелзинки. Адриан Сванбек отбеляза хеттрик, а Йоел Похянпало се разписа два пъти. По един гол добавиха Лео Валта и Даниел Хоканс.

И двете попадения за Сан Марино бяха дело на Никола Нани. Първото падна след дузпа, отсъдена от българския съдия Георги Кабаков, който ръководи срещата.

Беларус ще играе плейоф

Беларус запази второто място с равни точки с Финландия, но с по-добри показатели в преките двубои между двата отбора. Беларусите ще продължат участието си в плейоф за влизане в по-горната дивизия.

Финландия остана след тях в класирането, а Сан Марино завърши последен без спечелена точка.

Източници: bnrnews.bg


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