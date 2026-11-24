Георги Кабаков получи осмо международно назначение за сезон 2026/27. УЕФА определи българския съдия за главен арбитър на двубоя между Съндърланд и Ягелония от петия кръг на Лига Европа.

Срещата ще се играе на 26 ноември от 22:00 часа на „Стейдиъм ъф Лайт“ в Англия. Асистенти на Кабаков ще бъдат Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а Димитър Димитров ще изпълнява функциите на четвърти съдия. За системата за видеоповторения ще отговарят испанецът Гийермо Фернандес и германецът Кристиан Дингерт.

Съндърланд и Ягелония са сред съперниците на Левски в основната фаза на турнира. Българският тим вече срещна полския отбор и спечели с 1:0. Гостуването на Левски срещу Съндърланд е предвидено за края на януари 2027 г.

От началото на сезона 40-годишният пловдивчанин е получил повече назначения в международни турнири, отколкото в Първа лига. Кабаков е ръководил шест срещи в българското първенство, докато в надпреварите под егидата на УЕФА има седем мача, а предстоящият двубой ще бъде осмият.

До момента българският арбитър е ръководил два мача в Шампионската лига, два в Лигата на нациите и три в Лига Европа. Новото му назначение ще бъде поредният му ангажимент в европейските клубни турнири през кампанията.