Алберт Попов се класира за втория манш на слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Гургъл. Българинът завърши първото спускане за 55,32 секунди и зае 19-о място, на 1,67 секунди зад водача Тимон Хауган.

Попов започна силно и в първите три сектора се движеше на по-малко от секунда от най-добрите времена. В четвъртия сектор обаче допусна грешка, която му коства 74 стотни. Въпреки това той остана сред състезателите, които продължават във втория манш.

Българският скиор ще стартира с номер 12 във второто спускане. То е насрочено за 14:30 часа българско време.

Златков остана извън втория манш

Калин Златков даде време 57,61 секунди и завърши на 42-ро място. Той остана на 1,47 секунди от квалификационното време на 30-ия в класирането Тобиас Кастлунгер.

Златков стартира 42 позиции след Попов и кара на различно трасе, при по-лоша видимост и продължаващ снеговалеж. Така той няма да участва във втория манш.

Хауган поведе след първото спускане

Тимон Хауган оглави временното класиране с 53,65 секунди. Норвежецът бе най-бърз в три от четирите сектора и изпревари с една стотна сънародника си Атле Лие Макграт.

Трети е белгиецът Арман Маршан с изоставане от 0,44 секунди. Разликата между лидерите оставя интригата за челните позиции отворена преди второто спускане.

Източници: bta.bg