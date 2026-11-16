Димитър Бербатов организира специално благотворително представление на спектакъла си „Бербатов: Разкодиране“ в София. Коледното издание ще се състои на 21 декември 2026 г. от 19:00 часа в театър „София“, а нетните приходи от продажбата на билетите ще бъдат дарени на фондация „Димитър Бербатов“ в подкрепа на талантливи български деца.

Представлението ще бъде софийска предпремиера на сценичния проект и ще се играе пред ограничен брой зрители. Билетите се продават чрез платформата kupibileti.bg.

„Това ще е спектакъл в подкрепа на таланта, вдъхновението и нашите деца“, заяви Димитър Бербатов.

„Бербатов: Разкодиране“ е авторски проект с лично участие на бившия капитан на българския национален отбор по футбол. Постановката поставя във фокуса не само известните мачове и постижения на Бербатов, а и изборите, дисциплината, съмненията и трудните моменти по пътя към професионалния спорт.

Режисьор на спектакъла е Яна Титова, а музиката е създадена от Владимир Ампов-Графа. Проектът съчетава театрална режисура, мултимедия, светлина и личния разказ на Бербатов.

Първото представление от националното турне се състоя на 9 септември 2026 г. в Благоевград. След изявите в различни български градове проектът ще има специално благотворително издание в София преди официалното представяне на спектакъла в столицата.

Официалната софийска премиера е планирана за 17 октомври 2027 г. в зала 1 на Националния дворец на културата. До нея зрителите ще могат да видят „Бербатов: Разкодиране“ в по-ограничения формат на коледното представление в театър „София“, като едновременно с това подкрепят развитието на деца с постижения в изкуствата, науката и спорта.