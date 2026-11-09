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Бербатов реагира остро на пропадането на Манчестър Юнайтед

Бербатов реагира остро на пропадането на Манчестър Юнайтед

9 Ноември, 2026 09:46 1 079 2

  • димитър бербатов-
  • манчестър юнайтед-
  • висша лига-
  • астън вила-
  • футбол

Българинът се хвана за главата, след като видя любимия си клуб на 18-о място във Висшата лига. Последвалото равенство с Астън Вила не извади Юнайтед от зоната на изпадащите

Бербатов реагира остро на пропадането на Манчестър Юнайтед - 1
Снимка: БГНЕС
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Димитър Бербатов се хвана с двете ръце за главата, когато в коментарно студио в Англия видя Манчестър Юнайтед на 18-о място във временното класиране на Висшата лига. Позицията оставя клуба в зоната на изпадащите.

Бившият нападател на „червените дяволи“ реагира с видимо недоверие, а след това коментира представянето на отбора: „Не вярвам, не вярвам. Но като ги гледам как играят, абсолютно заслужават да са на това място“.

Реакцията дойде в събота вечер, преди домакинския мач на Манчестър Юнайтед с Астън Вила. Срещата на „Олд Трафорд“ завърши 4:4, но равенството не беше достатъчно за излизане на тима от опасната зона.

Манчестър Юнайтед изоставаше с 0:2 в началото на мача, но стигна до равенство още преди почивката. След ново изоставане с два гола през второто полувреме домакините отново успяха да се върнат в двубоя. Джошуа Зиркзее намали резултата в добавеното време, а Патрик Доргу оформи крайното 4:4 с гол в шестата минута на продължението. Така Манчестър Юнайтед спаси точката, но остана 18-и в класирането.

Бербатов прекара четири години в Манчестър Юнайтед и беше част от състава в последните сезони на мениджъра сър Алекс Фъргюсън. С английския клуб той спечели два пъти първенството, Купата на Лигата, Световното клубно първенство и два пъти „Къмюнити Шийлд“. Следващият мач на Манчестър Юнайтед във Висшата лига е гостуване на Ливърпул на 22 ноември.


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