Лионел Меси подготвя възможен съдебен ход срещу Аржентинската футболна асоциация (АФА) заради използване на името и образа му в рекламна кампания на бира без негово съгласие. Според A24 футболистът е прекратил личните и бизнес отношения с президента на централата Клаудио Тапия. Случаят е свързан с аржентинска марка бира, която е партньор на националния отбор. В рекламата е използван образът на Меси, въпреки че той има ексклузивен спонсорски договор с американската марка Michelob. От компанията са потърсили обяснение от представителите на аржентинския футболист.

„Меси е изпратил адвокатите си да подготвят официално писмо, с което да поиска от АФА да спре да използва образа му за бизнес, който не се свързва към аржентинския футбол“, заяви журналистът Николас Виняски в ефира на A24.

По информацията, цитирана от телевизията, разрешението за използването на изображението е било дадено лично от Тапия. Не е съобщено адвокатите на Меси вече да са внесли иск или съдът да е образувал дело. На този етап става дума за подготвяно официално предупреждение към футболната асоциация.

Отношенията между Меси и ръководството на АФА са се влошили и заради организацията на прощалния му мач с Бенин през октомври. Срещата е била съпътствана от проблеми със звука и осветлението, а шоуто с дронове след двубоя е предизвикало допълнително недоволство.

По време на спектакъла е било показано изображение на Меси, който стреля с десния си крак, въпреки че футболистът е левичар. A24 съобщава, че това е било възприето от неговото обкръжение като пореден знак за лошата организация на събитието.

Конфликтът се развива на фона на разследвания срещу Тапия и Пабло Товиджино. Двамата са обект на подозрения за данъчни измами и пране на пари, като твърденията не представляват установена вина.

Според информацията, цитирана от A24, са проследени преводи за над 1,2 милиона долара към компании, свързани с отдаване и управление на луксозни яхти в Монако, Ибиса и Флорида. Материалите по случая не доказват сами по себе си, че средствата са били използвани незаконно. Така спорът за рекламата на бирата се превръща в по-широк конфликт между Меси и ръководството на аржентинския футбол. Следващата стъпка ще бъде дали адвокатите на футболиста действително ще изпратят официалното писмо и дали АФА ще отговори на претенциите за използване на неговия образ.