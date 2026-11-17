Фернандо Алонсо ще се завърне в Рали Дакар през 2027 г., потвърди Астън Мартин. Двукратният световен шампион във Формула 1 ще оглави заводския дебют на британския производител в най-тежкото рали-рейд състезание, като ще кара един от трите автомобила Dreadnought, разработени съвместно с Prodrive.

49-ото издание на Дакар ще се проведе от 9 до 23 януари 2027 г. Маршрутът ще премине през Португалия и Мароко, след като състезанието беше преместено от Саудитска Арабия. Според организаторите надпреварата ще включва пролог и 12 етапа с обща дължина 7824 километра. От тях 4341 километра ще бъдат срещу часовника.

Съставът на Астън Мартин включва още две големи имена в рали-рейда. До Алонсо ще застане деветкратният световен рали шампион Себастиан Льоб, който ще направи своя 11-и старт в Дакар и продължава да преследва първата си победа в състезанието.

Третият пилот е бразилецът Лукас Мораеш. Той спечели световния шампионат по рали-рейд на ФИА през 2025 г., а през 2023 г. завърши на подиума още при дебюта си в Дакар.

Навигатор на Алонсо отново ще бъде Марк Кома. Испанецът има пет победи в мотоциклетната категория на Дакар и вече работи с Алонсо при първото му участие в състезанието през 2020 г.

При дебюта си с Тойота през 2020 г. Алонсо завърши 13-и в генералното класиране. Най-силният му резултат беше второто място в осмия етап, което остава и най-доброто му класиране в отделен етап от надпреварата.

Завръщането му ще съвпадне с продължаването на кариерата му във Формула 1. „След като реших да продължа да се състезавам във Формула 1 с Астън Мартин, обмислих внимателно Дакар. В крайна сметка решението стана лесно – исках напълно да приема предизвикателството и да участвам във Формула 1 и Дакар през една и съща година“, заяви Алонсо пред Motorsport.com.

Испанецът допълни, че състезанието през 2020 г. е било сред най-трудните и най-приятните преживявания в кариерата му. Той посочи повторното партньорство с Кома и присъствието на Льоб и Мораеш като важни елементи от подготовката на новия проект.

За Астън Мартин Дакар 2027 ще бъде първата заводска програма в рали-рейда. Автомобилът Dreadnought е създаден като състезателна машина на базата на проекта, с който Prodrive участваше с Дачия, но получава нова каросерия и бранд на британския производител.