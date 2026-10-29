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Феновете готвят интересна инициатива във Формула 1!

Феновете готвят интересна инициатива във Формула 1!

29 Октомври, 2026 16:54 482 0

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Ланс Строл може да стане „Пилот на деня“ в Мексико

Феновете готвят интересна инициатива във Формула 1! - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Битката за световната титла във Формула 1 през 2026 година изглежда все по-близо до своята развръзка, но феновете намериха нов начин да привлекат вниманието към шампионата. Вместо да се съсредоточат единствено върху борбата на пистата, част от привържениците организираха кампания в социалните мрежи с цел Ланс Строл да бъде избран за „Пилот на деня“ в предстоящата Гран При на Мексико, независимо от представянето му.

Кими Антонели е на крачка от историческо постижение, тъй като може да се превърне в най-младия световен шампион във Формула 1. Според информацията италианецът се нуждае от само две точки в Мексико, за да си гарантира титлата. Междувременно Мерцедес е близо и до триумф при конструкторите.

На този фон вниманието на част от феновете се насочи към анкетата за „Пилот на деня“, в която зрителите гласуват онлайн за състезателя, направил най-силно впечатление по време на състезанието. В същото време битката за второто място в генералното класиране продължава да бъде оспорвана, като сред претендентите са Джордж Ръсел, Люис Хамилтън, Макс Верстапен, Шарл Льоклер и Ландо Норис.

Льоклер спечели последния вот в САЩ, след като завърши втори в Остин пред Верстапен. Сега обаче в социалните мрежи се разпространяват призиви феновете масово да гласуват за Строл в Мексико, без значение как ще се представи канадецът на пистата.

Част от участниците в кампанията дори заявяват, че ще продължат инициативата и в следващите състезания, ако не постигнат целта си този път. Като резервен вариант при евентуално отпадане на Строл е посочен Серхио Перес.

Подобни опити за масово гласуване в подкрепа на пилоти, които не са сред фаворитите за наградата, не са прецедент. През 2021 година подобна инициатива беше насочена към Никита Мазепин за Гран При на Португалия, а година по-късно фенове опитаха да подкрепят Николас Латифи в Канада. И двата случая не доведоха до желания резултат.

Самият Строл има една награда за „Пилот на деня“ в кариерата си. Тя дойде след Гран При на Азербайджан през 2017 година, когато канадецът завърши трети с екипа на Уилямс и се качи на подиума.

Инициативата обаче поражда въпроси за смисъла на подобна кампания. Дори Строл да спечели вота, това не би означавало непременно, че е бил най-добре представилият се пилот в състезанието. Подобен резултат би поставил под съмнение обективността на анкетата и би превърнал наградата в инструмент за интернет подигравки.

Предстои да стане ясно дали кампанията ще набере достатъчно популярност, за да повлияе на гласуването в Мексико, или вотът отново ще бъде спечелен от пилот с по-убедително представяне на пистата.


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