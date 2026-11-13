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Руснак се завръща на „Дакар“ след пет години

Руснак се завръща на „Дакар“ след пет години

13 Ноември, 2026 13:46 141 1

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Сергей Карякин ще участва в рали „Дакар“ 2027, което ще премине през Португалия и Мароко

Руснак се завръща на „Дакар“ след пет години - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Руският състезател Сергей Карякин ще се завърне в рали „Дакар“ след петгодишно прекъсване. Той потвърди участието на своя отбор в изданието през 2027 г., което ще се проведе от 9 до 23 януари в Португалия и Мароко.

„Буквално вчера потвърдихме, че нашият отбор ще участва в „Дакар“ 2027. След петгодишно прекъсване се връщаме. За мен лично това ще бъде десетият „Дакар“, каза Карякин на пресконференция, организирана от ТАСС.

Рали „Дакар“ 2027 ще започне в района на Лоле-Фару, а финалът ще бъде в Маракеш. Официалната програма предвижда пролог на 9 януари, първи състезателен етап на 10 януари и общо 12 етапа. Участниците ще изминат 7824 километра, от които 4341 километра ще бъдат състезателни специални етапи. Финалът е насрочен за 23 януари в Маракеш.

Изданието ще бъде първото завръщане на рали „Дакар“ на африканския континент от 2007 г. насам. След два дни в Португалия състезателният маршрут ще продължи в Мароко, където е предвиден и почивен ден в Агадир на 17 януари.

Карякин уточни, че заради промени в техническия регламент тимът му ще бъде принуден да използва автомобил на външен производител. В предишните си участия отборът разчиташе на машини, разработени от самия него.

Карякин спечели „Дакар“ през 2017 г. в категорията на четирициклетите. През 2020 г. той завърши втори при мотовездеходите.

Завръщането му става възможно и на фона на решението на Международната автомобилна федерация от август 2026 г. да отмени въведените през 2022 г. ограничения за руски и беларуски състезатели. След промяната те могат да участват с национална символика, без да подписват декларация за неутралитет, посочва РБК.


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