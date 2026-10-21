Рали Дакар се връща в Африка заради кризата в Близкия изток

Рали Дакар може да се завърне в Африка за 49-ото си издание през януари 2027 г. Причината е „ситуацията в Близкия изток и по-специално в Саудитска Арабия“, където състезанието се провежда от 2020 г. Това са заявили пред Ройтерс трима души, свързани със Световния рали-рейд шампионат – двама пилоти и мениджър на отбор.

Според източниците стартът ще бъде в Европа с пролог в Испания или Португалия, след което колоната ще се насочи към Мароко. Очаква се маршрутът да включва около 12 етапа, а състезанието да се проведе от 9 до 22 януари 2027 г. Първоначалният план предвиждаше надпреварата да бъде от 1 до 15 януари.

Amaury Sport Organisation представи през май маршрут със старт и финал в Икономическия град „Крал Абдула“. За осмото издание на Рали Дакар в Саудитска Арабия бяха планирани рекордните 5320 километра скоростни етапи.

По-рано през октомври двама пилоти и член на екипаж са съобщили пред Ройтерс, че организаторите са разработвали и резервен маршрут в северната част на кралството. Според новата информация обаче влошаването на обстановката е наложило по-съществена промяна.

В информацията, цитирана от Ройтерс, се посочва, че напрежението между Саудитска Арабия и подкрепяното от Иран движение на хусите в Йемен е нараснало, като са били засилени атаките срещу саудитски градове, летища и енергийна инфраструктура. На 10 октомври удар по международното летище в Рияд е причинил най-малко 12 жертви и над 300 ранени.

Amaury Sport Organisation, Международната автомобилна федерация и Международната федерация по мотоциклетизъм не са отговорили веднага на запитванията на Ройтерс за коментар.

Има и разминаване между информацията от източниците и официално публикуваните планове. Календарът на ФИА за сезон 2027, одобрен през август, все още посочва Саудитска Арабия като домакин на 49-ото издание на Рали Дакар от 1 до 15 януари. Официалният маршрут, представен от организаторите през май, също е изцяло саудитски и включва 5320 километра скоростни отсечки.

Рали Дакар започва през 1978 г. като състезание от Париж през Сахара до столицата на Сенегал. След като напуска Африка по съображения за сигурност, надпреварата се провежда в Южна Америка между 2009 и 2019 г., преди да се премести в Саудитска Арабия.