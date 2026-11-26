Фернандо Алонсо ще пропусне медийните си ангажименти преди Гран при на Катар заради вирусна инфекция. От „Астън Мартин“ съобщиха, че двукратният световен шампион се възстановява добре и се очаква да се завърне в падока в петък.

„Фернандо ще пропусне днешните медийни изяви, тъй като продължава да се възстановява от вирусна инфекция, с която се зарази след края на състезателния уикенд в Лас Вегас. Той се възстановява добре и се очаква да се завърне в бокса в петък“, заявиха от отбора.

Испанецът няма да участва и в първата свободна тренировка на пистата „Лусаил“. На негово място ще бъде резервният пилот на „Астън Мартин“ Джак Кроуфорд. Участието на 21-годишния американец е било планирано още преди да стане известно, че Алонсо е болен, като то е част от задължителната програма за предоставяне на време в тренировките на млади пилоти.

Кроуфорд вече замени Алонсо в първата свободна тренировка за Гран при на Лас Вегас. Проливният дъжд тогава ограничи престоя му на трасето до една опознавателна обиколка, което даде основание на „Астън Мартин“ да му предостави нова възможност в Катар.

Алонсо заема 18-о място в класирането при пилотите с 7 точки. Той отпадна в края на Гран при на Лас Вегас, след като спря своя автомобил заради проблем, описан от него като повреда в двигателя.

Уикендът за Гран при на Катар ще се проведе от 27 до 29 ноември на „Лусаил“. Първата свободна тренировка е насрочена за петък, а състезанието ще бъде в неделя.