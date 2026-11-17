Северна Ирландия завърши на първо място в групата си в Лигата на нациите, след като направи 1:1 като гост на Унгария в последния мач за двата отбора. Унгарците останаха втори и ще продължат участието си в бараж.

Унгария поведе в 35-ата минута. Барнабаш Варга се възползва от груба грешка в отбраната на Северна Ирландия и отблизо изпрати топката във вратата за 1:0.

След почивката гостите имаха възможност да изравнят. В 62-рата минута Исаак Прайс отправи мощен удар от дистанция, но топката срещна лявата греда.

Северна Ирландия все пак стигна до гол само три минути по-късно. Джъстин Девени демонстрира техника пред наказателното поле и с прецизен удар в горния ляв ъгъл оформи крайното 1:1.

Равенството се оказа достатъчно за Северна Ирландия да запази първата позиция в групата. Унгария приключи на второ място и ще трябва да премине през бараж.