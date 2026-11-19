Паузите за хидратация, въведени задължително на Мондиал 2026, може да останат част от Световното първенство и през 2030 г. Документите на ФИФА за продажбата на телевизионните права предвиждат възможност операторите да излъчват реклами по време на тези прекъсвания. Това е сериозна индикация, че мярката може да бъде запазена, макар окончателното решение все още да не е взето.

На турнира в САЩ, Мексико и Канада играта беше спирана около 22-рата и 67-ата минута във всеки мач. Прекъсванията продължаваха три минути и бяха приложени във всичките 104 срещи, независимо от конкретната температура или от това дали стадионът е закрит и климатизиран. ФИФА представи правилото като мярка за защита на футболистите от опасностите на високите температури.

В същото време прекъсванията откриха нов рекламен прозорец за телевизионните оператори, особено в Съединените щати. Според данни, цитирани от Hollywood Reporter, рекламите по време на паузите са носили между 2 и 9 милиона долара на мач. Анализаторът Guideline оценява общите рекламни приходи на Fox от Мондиал 2026 на 835 милиона долара при 485 милиона долара, платени за правата.

Именно тази финансова страна стои в основата на новите съмнения около Мондиал 2030. В документите за телевизионните права ФИФА е посочила както паузите за хидратация, така и възможността за охлаждащи прекъсвания между 90 секунди и три минути, ако температурата на терена достигне 28 градуса по Целзий. От организацията са заявили, че документите обхващат всички възможни варианти, а не представляват окончателно решение.

Паузите предизвикаха недоволство сред част от треньорите, играчите и зрителите, които ги определиха като намеса в ритъма на мачовете и възможност за допълнителни тактически указания. Треньорът на Англия Томас Тухел заяви, че прекъсванията „променят идентичността на футболната среща“, а наставникът на Уругвай Марсело Биелса каза, че разделянето на мачовете на по-кратки сегменти отнема основна характеристика на играта.

„За нас това е чисто спортен въпрос“, заяви президентът на ФИФА Джани Инфантино, като отрече организацията да получава допълнителни приходи от рекламите по време на прекъсванията. Той защити и задължителното им прилагане с аргумента, че така всички отбори играят при еднакви условия.

Мондиал 2030 ще се проведе основно в Мароко, Испания и Португалия, а три мача ще се играят в Аржентина, Парагвай и Уругвай. Предстои ФИФА да реши дали паузите ще бъдат задължителни за всички срещи, ще се въвеждат според температурата или ще отпаднат. Самото включване на рекламната възможност в документите за телевизионните права показва, че прекъсванията вече са разглеждани и като част от търговския модел на следващия турнир.

🚨 Les PAUSES FRAÎCHEURS pourraient être maintenues à la COUPE DU MONDE 2030 ! 💧🏆 L’appel d’offres de la FIFA pour les droits TV prévoit que les diffuseurs puissent vendre des spots publicitaires pendant ces pauses. 📺 La FIFA dit étudier encore cette option. 🗞️ @guardian_sport — Actu Foot (@ActuFoot_) November 18, 2026