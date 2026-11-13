Лионел Скалони ще води Аржентина до Мондиал 2030

Лионел Скалони официално продължи договора си като селекционер на Аржентина и ще води националния отбор до края на Мондиал 2030. Досегашният контракт на специалиста изтичаше в края на 2026 година, а новото споразумение обхваща периода от 2027 до 2030 година.

Продължаването на договора включва и целия треньорски щаб на Скалони. Информацията първоначално беше разпространена от телевизионния канал ЕСПН, а впоследствие беше потвърдена от президента на Аржентинската футболна асоциация Клаудио Тапия.

„Този ден е изключително специален за цялата футболна общност в Аржентина“, заяви Тапия. Той посочи, че след първоначалния осемгодишен период и новото четиригодишно удължаване Скалони ще стане треньорът, водил Аржентина на най-много световни първенства.

Скалони застана начело на Аржентина през 2018 година. Под негово ръководство отборът спечели Мондиал 2022 в Катар и два пъти триумфира в Копа Америка. През 2026 година аржентинците достигнаха до финала на световното първенство, където отстъпиха пред Испания.

„Изпитвам истинско щастие. Това решение ми носи огромно удовлетворение“, коментира Скалони след подписването на новия договор. Той благодари на Тапия и ръководството на федерацията за работата им по развитието на футбола в страната.

Балансът на Скалони начело на Аржентина включва 107 мача, 79 победи, 18 равенства и 10 поражения. Воденият от него състав е отбелязал 231 гола и е допуснал 57.

Между юли 2019 и ноември 2022 година Аржентина записа 36 последователни срещи без загуба. Серията приключи на световното първенство в Катар, но тимът впоследствие спечели турнира.

Като футболист Скалони е носил екипите на Депортиво Ла Коруня, Лацио и Уест Хам. Работата му като селекционер на Аржентина е първият му ангажимент като старши треньор. Преди това той беше асистент на Хорхе Сампаоли по време на Мондиал 2018 в Русия.