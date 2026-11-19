Радослав Гидженов получи първото си назначение на Световното първенство по футбол за юноши до 17 години в Катар. Пловдивският съдия ще бъде четвърти арбитър на мача между Аржентина и Австралия от първия кръг в група С.

Двубоят ще се играе днес - 19 ноември в комплекса „Аспайър“ в Ал Раян. За срещата е назначен и друг български представител – Петър Митрев, който ще изпълнява функциите на резервен асистент-съдия. Главен арбитър ще бъде канадецът Майкъл Вен, а негови помощници ще са сънародникът му Туейн Андерсън и американецът Хосе да Силва.

Съдийската бригада, водена от Гидженов, е една от седемте европейски формации, избрани за участие в турнира. В състава е и Тодор Вуков от Самоков. Според официалната ранглиста на Българския футболен съюз именно Вуков фигурира като асистент-съдия от Самоков.

Световното първенство в Катар започва на 19 ноември и ще продължи до 13 декември. В група С, освен Аржентина и Австралия, са още Дания и Мозамбик. Всички мачове до финала ще се играят в зоната „Аспайър“, а решаващата среща е предвидена за стадион „Ахмад бин Али“.

Назначението идва след силен период в международната кариера на Гидженов. През 2024 г. той ръководи финала на Европейското първенство до 17 години между Италия и Португалия. През 2025 г. пловдивчанинът беше избран за съдия №1 на България, а ФИФА го включи в състава на арбитрите за световното първенство в Катар.