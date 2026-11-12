САЩ се отказа от световното по футбол за юноши в Катар

САЩ се отказаха от участие на световното първенство по футбол за юноши до 17 години в Катар заради съображения за сигурност. Федерацията по футбол на САЩ е уведомила играчите и щаба, че няма да изпрати отбора на турнира, който започва на 19 ноември.

Американците трябваше да играят първия си мач на 21 ноември срещу Черна гора. В група J са още Алжир и Чили. Турнирът е с участието на 48 отбора.

В писмо до състезателите федерацията е посочила препоръката на Държавния департамент на САЩ гражданите да преразгледат плановете си за пътуване до Катар заради риск от въоръжен конфликт. „Благополучието на играчите и щаба винаги ще бъде наш основен приоритет“, се казва в писмото, цитирано от „Гардиън“.

РБК съобщава, че решението е свързано с регионалното напрежение и атаките на хусите срещу обекти в Саудитска Арабия. Според Yahoo Sports федерацията е обсъдила ситуацията с вътрешния си екип по сигурността и Държавния департамент, като медията свързва опасенията с войната между САЩ и Иран.

Американският отбор вече беше преместил подготвителния си лагер от Катар в националния тренировъчен център край Атланта. Решението за окончателното оттегляне е взето малко повече от седмица преди началото на първенството.

Оттеглянето прекратява участието на САЩ в турнир, за който отборът се беше класирал за рекорден 20-и път. На предишното издание, също проведено в Катар, американците стигнаха до 1/16-финалите.

ФИФА не е обявила публично как ще бъде променена програмата в група J след отказа на САЩ. Катар ще бъде домакин на световното първенство до 17 години до 2029 г.